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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 бер, 2024 12:01
Пiскажiть будь ласка картка Weld працює в Україні, можна користуватися? Бо ходять різні чутки про неї. Яку іншу криптокартку можна отримати щоб вона працювала в Україні?
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shpatel
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:10
чик написав:
это лишний раз показывает, как легко управлять толпой и на 90% человечество состоит из обычных дебилов, не имеющих своих мозгов
Золотые слова!Прямо таки в тютельку.. И вот действительно встает дилема,как в таком обществе жить?? Вот заработаем денег на крипте и ходи оно все и все конем..
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osafly
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:13
Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.
Запрошуємо до обговорення теми: Які фактори впливають на коливання цін на криптовалютному ринку і як їх прогнозувати?
Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
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Ірина_
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