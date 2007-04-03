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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 бер, 2024 12:01
Пiскажiть будь ласка картка Weld працює в Україні, можна користуватися? Бо ходять різні чутки про неї. Яку іншу криптокартку можна отримати щоб вона працювала в Україні?
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shpatel
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:10
чик написав:
это лишний раз показывает, как легко управлять толпой и на 90% человечество состоит из обычных дебилов, не имеющих своих мозгов
Золотые слова!Прямо таки в тютельку.. И вот действительно встает дилема,как в таком обществе жить?? Вот заработаем денег на крипте и ходи оно все и все конем..
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osafly
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:13
Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.
Запрошуємо до обговорення теми: Які фактори впливають на коливання цін на криптовалютному ринку і як їх прогнозувати?
Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
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Ірина_
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:39
Игорь написав:
Надо как-то догонять. Беру такси. За рулём меме.
Водила походу бухой, едет в другую сторону. "Карту купи, лапоть" © На чай точно не получит, не выхожу.
Размышляю над strk с целью 5. И apt с целью 20.
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Игорь
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:51
Whale Alert posted:
💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT (999,450,000 USD) minted at Tether Treasury
ps і доки ці скамери будуть керувати бульбашкою
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greenozon
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:53
Багато крипти було хакнуто за весь час ыснування?
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Investor_K
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:06
Investor_K написав:
Багато крипти було хакнуто за весь час ыснування?
Думаю, це питання часу. Можливо найближчого. Бо квантові компьютери, які були чимось з категорії наукової фантастики у 2009му році, вже "в місті".
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airmax78
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:29
osafly написав:
А потом в один прекрасный момент,Банан заблокирует кошель и выдвинет притензии что крипта поступила из скомпрометированных,нечистых кошельков...Нарушены условия пользования ресурса...бла-бла-бла...
с утра пришёл пушь шо 4-6 чел в киеве через телегу также "обменивали" и судя по фото весьма умело до поры.. видимо Игорь
хорошо знает тех с кем имел дело, поэтому использовал такой метод.
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чик
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