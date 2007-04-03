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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 бер, 2024 07:38
Ну что, киты, сегодня становимся в шорт по тюльпанам ?
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Игорь
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Ірина_
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