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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 бер, 2024 07:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну что, киты, сегодня становимся в шорт по тюльпанам ?
Додано: Суб 09 бер, 2024 08:50
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:59
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Дивлюся пішов загон. Недолугі рекламні перспективи: вже начебто і пізно заходити, ви збагатитись лише в три рази. Сміявся.
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