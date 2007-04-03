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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3378337933803381
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну что, киты, сегодня становимся в шорт по тюльпанам ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:50

  Игорь написав:Ну что, киты, сегодня становимся в шорт по тюльпанам ?


давай. на всю котлету
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Дивлюся пішов загон. Недолугі рекламні перспективи: вже начебто і пізно заходити, ви збагатитись лише в три рази. Сміявся.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 07:51

  2XL написав:Дивлюся пішов загон. Недолугі рекламні перспективи: вже начебто і пізно заходити, ви збагатитись лише в три рази. Сміявся.

Я себе дискомфортно зараз відчуваю, але в ринку. Є люди, які при наближенні до хаів вийшли з ринку і сидять в очікуванні корекціі, яка дуже давно назріла.
Я тримаю інвест-портфель (його час прийде у 2025 році, зараз фіксую одну третину на монетах, які зробили х3 від ціни входу, щоб повернути своі) і торгую (основний заробіток зараз дають монети із сегменту АІ). Легкий сквіз минулого понеділка був просто подарунком - дали піднабрати монет для торгівлі.
А взагалі - індекс жадібності 89, це близько абсолютних максимумів. Але на 50000-52000 було навіть 90 - тиждень постояли у боковику, розвантажили індикатори та поіхали вгору.
Але все, що було куплено у минулому році, виглядає вигідним рішенням )))
SAndriy1
 
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  #<1 ... 3378337933803381
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