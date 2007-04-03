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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 бер, 2024 22:39
Так что, возьмёт дед 70 или нет??!
🧐🧐🧐
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