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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3379338033813382
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 22:39

Так что, возьмёт дед 70 или нет??!
🧐🧐🧐
asti
 
Повідомлень: 3878
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  #<1 ... 3379338033813382
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Модератори: Ірина_, Модератор

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