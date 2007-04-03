RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3385338633873388
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 17:52

  Олежан написав:хватайте Starknet пока еще не поздно

Взял на 50% вторую половину оставил на докуп. Посмотрим. Спасибо

Только что одно изречение прочитал в чате, посмеялся - по 73 берут либо отчаянные либо хорошо проинформированные © не мое
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6027 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 18:11

Десять битков за пиццу!!!😎😎😎
Востаннє редагувалось asti в Сер 13 бер, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
asti
 
Повідомлень: 3900
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 18:37

  Олежан написав:хватайте Starknet пока еще не поздно


буде рости? чому?
Akvell
 
Повідомлень: 167
З нами з: 04.02.10
Подякував: 28 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 18:43

  Akvell написав:
  Олежан написав:хватайте Starknet пока еще не поздно


буде рости? чому?

Там на график нужно смотреть. Когда долго торгуешь, то уже видишь. Я не вижу ещё. Я думаю что выходит из прямоугольника накопления. Может Олежан поправит
Но Вам заходить не надо. Если Вы ещё только ищете хорошие каналы - не спешите в сделки. Почитайте. Запишите на бумажке виртуальные сделки, посмотрите на результат. Присмотритесь к рынку, что как происходит. Просрать всегда успеем.
П.С. сегодня занес ещё один транш в обменку. 39+2.2% Вчера предлагали 38,75+2.1% - показалось дорого - лох. Монеты ждал 20 мин, в прошлый раз 10
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6027 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 19:53

  Игорь написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:
денег куча льется через ЕТФ в биток
ЕТФ ожидает и эфир
Эфир как фундамент - нужен для всего.

Хтось аналізував: на чиїх грошах зростаємо? Скільки там ЕТФ залили і скільки планктон?

Зображення

О... а звідки ця інфа?
airmax78
 
Повідомлень: 42800
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 22:52

Друзья, я пару дней был очень занят, поэтому постов на канале не было, но завтра снова будет насыщенный день и снова много постов, готовьтесь 😉 (в том числе, будем продолжать разбирать перспективные сектора)
это дж, ташник и илья в том же духе. перекинулись на альты, раз с битком шо то пошло не по прогнозам. аккуратно всем - не творим себе кумиров, бо может дорого обойтись вам по деньгам, а им свистеть не мешки ворочать...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7447
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6380 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 01:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Всім криптанам удачі, я вийшов з плюсом 18.9% в $ за майже 3 роки... Не моє це.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2494
З нами з: 29.07.22
Подякував: 456 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3385338633873388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11265, 11266, 11267
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
112669 253174203
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 бер, 2024 22:05
Навуходоносор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23159314
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 104072
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.