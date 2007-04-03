Взял на 50% вторую половину оставил на докуп. Посмотрим. Спасибо
Только что одно изречение прочитал в чате, посмеялся - по 73 берут либо отчаянные либо хорошо проинформированные © не мое
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 бер, 2024 17:52
Додано: Сер 13 бер, 2024 18:11
Десять битков за пиццу!!!😎😎😎
Востаннє редагувалось asti в Сер 13 бер, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 бер, 2024 18:43
Там на график нужно смотреть. Когда долго торгуешь, то уже видишь. Я не вижу ещё. Я думаю что выходит из прямоугольника накопления. Может Олежан поправит
Но Вам заходить не надо. Если Вы ещё только ищете хорошие каналы - не спешите в сделки. Почитайте. Запишите на бумажке виртуальные сделки, посмотрите на результат. Присмотритесь к рынку, что как происходит. Просрать всегда успеем.
П.С. сегодня занес ещё один транш в обменку. 39+2.2% Вчера предлагали 38,75+2.1% - показалось дорого - лох. Монеты ждал 20 мин, в прошлый раз 10
Додано: Сер 13 бер, 2024 19:53
Додано: Сер 13 бер, 2024 22:52
это дж, ташник и илья в том же духе. перекинулись на альты, раз с битком шо то пошло не по прогнозам. аккуратно всем - не творим себе кумиров, бо может дорого обойтись вам по деньгам, а им свистеть не мешки ворочать...
Додано: Чет 14 бер, 2024 01:00
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Всім криптанам удачі, я вийшов з плюсом 18.9% в $ за майже 3 роки... Не моє це.
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