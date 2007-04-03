Додано: Чет 14 бер, 2024 10:47

Дюрі-бачі написав: SAndriy1 написав: 2,5-3 года вы были в крипте и решили выйти именно сейчас, перед парой лет бычьего роста! 2,5-3 года вы были в крипте и решили выйти именно сейчас, перед парой лет бычьего роста!

Та я всі ці роки хотів вийти, але не хотів в мінус... Ще й монету для сидіння обрав неправильну: ETC (перейшов з ETH при відміні майнингу). Я завжди виходжу на рості, так психологічно значно простіше, ніж на падінні. Та я всі ці роки хотів вийти, але не хотів в мінус... Ще й монету для сидіння обрав неправильну: ETC (перейшов з ETH при відміні майнингу). Я завжди виходжу на рості, так психологічно значно простіше, ніж на падінні.

Ну так рост впереди - терпение закончилось?И пишете, что неправильную монету выбрали ЕТС - то есть , вы не разобрались в рынке, проекте и альтернативах. Но ЕТС будет выше и 60, и 80 в этом цикле.Я , поймите правильно, в 90% случаев вижу, что люди не относятся к крипте серьезно, как к заработку - чаще как к казино, игре, развлечению. Потом говорят про риски.Гривна и крипта , на мой взгляд, продукты одного класса риска. Врядли отдадите деньги незнакомому человеку, чтобы заработать. А в крипте купить первую попавшуюся монету - запросто. Положить гривну на депозит - только при стабильном курсе или перспективе, что рост курса не сьест полученные проценты. А в крипте зайти на хае - легко!