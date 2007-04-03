Дюрі-бачі написав:asti заходив влітку 21 з гривневої картки через MEW, тоді воно оформлялось як оплата онлайн послуги. Зараз вийшов через htx по p2p на гривневі картки і закупив уже валюту...
SAndriy1 написав:В 2017 ко мне пришел товарищ - давай биткойн купим, у него денег нет.
Як я вже писав: вперше з криптою познайомився в університеті 2012 році, коли тиждень помайнив на новій відеократі, намайнив 0.3 BTC, які потім злив в 2017. Знав би прикуп - тоді б на всі свої гроші закупив 20-30 BTC, тепер міг би до пенсії не працювати
SAndriy1 написав:боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Для мене крипта сприймається ще більш ризиковано, ніж гривня. А я дуже не люблю ризики... Та і мій захід в 2021 був більш ідеологічним: я тоді вірив, що ETH, а особливо TON, зможуть створити нормальну альтернативу фіату, але, нажаль, історія з ETF показує, що держави не дадуть так просто вийти з під їх контролю.
То , что вы пишете насчет рисков, спорно! Но это ваше решение и я совершенно не собираюсь его оспаривать. asti вон пишет, что у крипты нет практического применения. Ему только она нужна , чтобы зарубеж перевезти ну получается, что таки применение есть! В вашем решении мне непонятно лишь одно : 2,5-3 года вы были в крипте и решили выйти именно сейчас, перед парой лет бычьего роста! Да, на рынке назрела коррекция, но альт-сезона еще не было - приятней выйти +50% годовых
SAndriy1 написав:2,5-3 года вы были в крипте и решили выйти именно сейчас, перед парой лет бычьего роста!
Та я всі ці роки хотів вийти, але не хотів в мінус... Ще й монету для сидіння обрав неправильну: ETC (перейшов з ETH при відміні майнингу). Я завжди виходжу на рості, так психологічно значно простіше, ніж на падінні.
SAndriy1 написав:2,5-3 года вы были в крипте и решили выйти именно сейчас, перед парой лет бычьего роста!
Та я всі ці роки хотів вийти, але не хотів в мінус... Ще й монету для сидіння обрав неправильну: ETC (перейшов з ETH при відміні майнингу). Я завжди виходжу на рості, так психологічно значно простіше, ніж на падінні.
Ну так рост впереди - терпение закончилось? И пишете, что неправильную монету выбрали ЕТС - то есть , вы не разобрались в рынке, проекте и альтернативах. Но ЕТС будет выше и 60, и 80 в этом цикле. Я , поймите правильно, в 90% случаев вижу, что люди не относятся к крипте серьезно, как к заработку - чаще как к казино, игре, развлечению. Потом говорят про риски. Гривна и крипта , на мой взгляд, продукты одного класса риска. Врядли отдадите деньги незнакомому человеку, чтобы заработать. А в крипте купить первую попавшуюся монету - запросто. Положить гривну на депозит - только при стабильном курсе или перспективе, что рост курса не сьест полученные проценты. А в крипте зайти на хае - легко!
vitaxa2006 написав:Зайти сейчас в биток по 73к+ также страшно, как было в него зайти в декабре 2022 по 16к-. Страх в обоих случаях тот же: после того как зайдешь, цена прольется ниже.
Ніт. Грудень 2022 - це ціна після значного падіння. А зараз спостерігаємо ATH. Зараз можна заходити чужими грошима, як це роблять ETFs .
Немного про ATH и сколько их может быть в течении цикла Но мир не сошёлся клином на одном битке. Сколько монет стрельнет сильнее его. Но если не успеть, можно с ними так и остаться до следующей бычки. У меня такое было, скинул монет 5-6 так и не дождавшись. А сейчас они уже в плюс, но без меня
vitaxa2006 написав:Зайти сейчас в биток по 73к+ также страшно, как было в него зайти в декабре 2022 по 16к-. Страх в обоих случаях тот же: после того как зайдешь, цена прольется ниже.
Ніт. Грудень 2022 - це ціна після значного падіння. А зараз спостерігаємо ATH. Зараз можна заходити чужими грошима, як це роблять ETFs .
Немного про ATH и сколько их может быть в течении цикла Но мир не сошёлся клином на одном битке. Сколько монет стрельнет сильнее его. Но если не успеть, можно с ними так и остаться до следующей бычки. У меня такое было, скинул монет 5-6 так и не дождавшись. А сейчас они уже в плюс, но без меня
Могу сказать про себя.. Биток не продаю и не покупаю, сейчас х3 от цены моего входа (средней цены). Может от нынешних цен и даст еще рост 100%. Буду смотреть по ситуации когда продавать. Но я брал например свежую монету из сегмента искусственного интеллекта AI по 1,33. Почему бы ей не сделать х10?