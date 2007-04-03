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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3387338833893390>
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 09:37

  Дюрі-бачі написав:asti заходив влітку 21 з гривневої картки через MEW, тоді воно оформлялось як оплата онлайн послуги. Зараз вийшов через htx по p2p на гривневі картки і закупив уже валюту...
  SAndriy1 написав:В 2017 ко мне пришел товарищ - давай биткойн купим, у него денег нет.

Як я вже писав: вперше з криптою познайомився в університеті 2012 році, коли тиждень помайнив на новій відеократі, намайнив 0.3 BTC, які потім злив в 2017.
Знав би прикуп - тоді б на всі свої гроші закупив 20-30 BTC, тепер міг би до пенсії не працювати

  SAndriy1 написав:боишься - не делай, делаешь - не бойся!

Для мене крипта сприймається ще більш ризиковано, ніж гривня. А я дуже не люблю ризики...
Та і мій захід в 2021 був більш ідеологічним: я тоді вірив, що ETH, а особливо TON, зможуть створити нормальну альтернативу фіату, але, нажаль, історія з ETF показує, що держави не дадуть так просто вийти з під їх контролю.

То , что вы пишете насчет рисков, спорно! Но это ваше решение и я совершенно не собираюсь его оспаривать.
asti вон пишет, что у крипты нет практического применения. Ему только она нужна , чтобы зарубеж перевезти :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ну получается, что таки применение есть!
В вашем решении мне непонятно лишь одно : 2,5-3 года вы были в крипте и решили выйти именно сейчас, перед парой лет бычьего роста! Да, на рынке назрела коррекция, но альт-сезона еще не было - приятней выйти +50% годовых
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 09:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

шановне панство!
куплю 1,5-2К юсдт. Якщо раптом комусь треба вивести - готов по середньому курсу.
Київ.
Akvell
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 09:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:2,5-3 года вы были в крипте и решили выйти именно сейчас, перед парой лет бычьего роста!

Та я всі ці роки хотів вийти, але не хотів в мінус... Ще й монету для сидіння обрав неправильну: ETC (перейшов з ETH при відміні майнингу). Я завжди виходжу на рості, так психологічно значно простіше, ніж на падінні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 10:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

І щоб не було непорозуміння: коливання курсу на ринку крипти для мене цілком допустимий ризик, на відміну від регулювання державою криптобірж
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 10:47

  Дюрі-бачі написав:
  SAndriy1 написав:2,5-3 года вы были в крипте и решили выйти именно сейчас, перед парой лет бычьего роста!

Та я всі ці роки хотів вийти, але не хотів в мінус... Ще й монету для сидіння обрав неправильну: ETC (перейшов з ETH при відміні майнингу). Я завжди виходжу на рості, так психологічно значно простіше, ніж на падінні.

Ну так рост впереди - терпение закончилось?
И пишете, что неправильную монету выбрали ЕТС - то есть , вы не разобрались в рынке, проекте и альтернативах. Но ЕТС будет выше и 60, и 80 в этом цикле.
Я , поймите правильно, в 90% случаев вижу, что люди не относятся к крипте серьезно, как к заработку - чаще как к казино, игре, развлечению. Потом говорят про риски.
Гривна и крипта , на мой взгляд, продукты одного класса риска. Врядли отдадите деньги незнакомому человеку, чтобы заработать. А в крипте купить первую попавшуюся монету - запросто. Положить гривну на депозит - только при стабильном курсе или перспективе, что рост курса не сьест полученные проценты. А в крипте зайти на хае - легко!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 11:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Зайти сейчас в биток по 73к+ также страшно, как было в него зайти в декабре 2022 по 16к-. Страх в обоих случаях тот же: после того как зайдешь, цена прольется ниже.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:24

  vitaxa2006 написав:Зайти сейчас в биток по 73к+ также страшно, как было в него зайти в декабре 2022 по 16к-. Страх в обоих случаях тот же: после того как зайдешь, цена прольется ниже.

Ніт. Грудень 2022 - це ціна після значного падіння. А зараз спостерігаємо ATH. Зараз можна заходити чужими грошима, як це роблять ETFs :mrgreen: .
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:43

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Зайти сейчас в биток по 73к+ также страшно, как было в него зайти в декабре 2022 по 16к-. Страх в обоих случаях тот же: после того как зайдешь, цена прольется ниже.

Ніт. Грудень 2022 - це ціна після значного падіння. А зараз спостерігаємо ATH. Зараз можна заходити чужими грошима, як це роблять ETFs :mrgreen: .

Немного про ATH и сколько их может быть в течении цикла
Зображення
Но мир не сошёлся клином на одном битке. Сколько монет стрельнет сильнее его. Но если не успеть, можно с ними так и остаться до следующей бычки. У меня такое было, скинул монет 5-6 так и не дождавшись. А сейчас они уже в плюс, но без меня
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:19

  Игорь написав:
  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Зайти сейчас в биток по 73к+ также страшно, как было в него зайти в декабре 2022 по 16к-. Страх в обоих случаях тот же: после того как зайдешь, цена прольется ниже.

Ніт. Грудень 2022 - це ціна після значного падіння. А зараз спостерігаємо ATH. Зараз можна заходити чужими грошима, як це роблять ETFs :mrgreen: .

Немного про ATH и сколько их может быть в течении цикла
Зображення
Но мир не сошёлся клином на одном битке. Сколько монет стрельнет сильнее его. Но если не успеть, можно с ними так и остаться до следующей бычки. У меня такое было, скинул монет 5-6 так и не дождавшись. А сейчас они уже в плюс, но без меня

Могу сказать про себя.. Биток не продаю и не покупаю, сейчас х3 от цены моего входа (средней цены). Может от нынешних цен и даст еще рост 100%. Буду смотреть по ситуации когда продавать. Но я брал например свежую монету из сегмента искусственного интеллекта AI по 1,33. Почему бы ей не сделать х10?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:39

  SAndriy1 написав:Но я брал например свежую монету из сегмента искусственного интеллекта AI по 1,33. Почему бы ей не сделать х10?

Брал и я ее. Дотянул до 1.9 около 25% дала мне. Думаете там есть ещё потенциал ? Могу перезайти
Игорь
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