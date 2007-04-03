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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 бер, 2024 14:20
Игорь написав: SAndriy1 написав:
Но я брал например свежую монету из сегмента искусственного интеллекта AI по 1,33. Почему бы ей не сделать х10?
Брал и я ее. Дотянул до 1.9 около 25% дала мне. Думаете там есть ещё потенциал ? Могу перезайти
18-20 марта большая конференция NVIDIA GPT - я часть хочу фиксировать под это дело. Я часть , которую для торговли брал , а не в инвест, по 2,3 продал и назад только откупил по 1,94. А перезаходить или нет - это ваше решение. Я держу AGIX WLD GRT и буду держать до 2025 года
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Додано: Чет 14 бер, 2024 14:23
SAndriy1 написав:
в 90% случаев вижу, что люди не относятся к крипте серьезно, как к заработку - чаще как к казино, игре, развлечению.
Я в 2019, після статті з колегами про ринок крипти, побачив, що жодна із відомих мені моделей трейдингу не давала хоча б з ймовірністю 95% гарантій заробітку, тому й не розглядаю такі можливості.
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