Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 бер, 2024 14:20
Игорь написав: SAndriy1 написав:
Но я брал например свежую монету из сегмента искусственного интеллекта AI по 1,33. Почему бы ей не сделать х10?
Брал и я ее. Дотянул до 1.9 около 25% дала мне. Думаете там есть ещё потенциал ? Могу перезайти
18-20 марта большая конференция NVIDIA GPT - я часть хочу фиксировать под это дело. Я часть , которую для торговли брал , а не в инвест, по 2,3 продал и назад только откупил по 1,94. А перезаходить или нет - это ваше решение. Я держу AGIX WLD GRT и буду держать до 2025 года
SAndriy1
Повідомлень: 739
З нами з: 17.01.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 265 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 бер, 2024 14:23
SAndriy1 написав:
в 90% случаев вижу, что люди не относятся к крипте серьезно, как к заработку - чаще как к казино, игре, развлечению.
Я в 2019, після статті з колегами про ринок крипти, побачив, що жодна із відомих мені моделей трейдингу не давала хоча б з ймовірністю 95% гарантій заробітку, тому й не розглядаю такі можливості.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 2509
З нами з: 29.07.22
Подякував: 460 раз.
Подякували: 345 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 бер, 2024 17:52
SAndriy1
, спасибо. Пошел на второй круг
SAndriy1 написав:
18-20 марта большая конференция NVIDIA GPT -
Там ещё всемирный день лягушки, но уже нету за что входить
Да и хотелось что-то пофундаментальней.
Игорь
Повідомлень: 1112
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6038 раз.
Подякували: 1340 раз.
Профіль
1
1
Игорь
Повідомлень: 1112
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6038 раз.
Подякували: 1340 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 14 бер, 2024 18:46
А что это было ? А этот coinbase лило. Переживём.
Игорь
Повідомлень: 1112
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6038 раз.
Подякували: 1340 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 14 бер, 2024 19:01
Игорь написав:
Иксы неизбежны
туземун. Дістаємо з чулану всі мемасікі.
airmax78
Повідомлень: 42805
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5277 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 14 бер, 2024 19:14
airmax78 написав: Игорь написав:
Иксы неизбежны
туземун. Дістаємо з чулану всі мемасікі.
Чувствуешь запах шашлычка ? Посмотрел в окно - школьные друзья во дворе гоняют мяч, а тебя не выпускает мама, потому что ещё уроки не сделал. Бывает.
Я серьезно не понимаю, как ты мог включить заднюю ? Озарение снизошло ? Уверовал в другого бога ? Только на тебя и равнялся. Ну если эирмакс (такой центровой чел) держит до 100 то тут уже железобетонная гарантия. И на тебе.
Игорь
Повідомлень: 1112
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6038 раз.
Подякували: 1340 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 14 бер, 2024 20:23
Что-то приуныл ваш биток...😏😏😏
asti
Повідомлень: 3910
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 691 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 бер, 2024 20:28
asti написав:
Что-то приуныл ваш биток...😏😏😏
Игорь вас бы сейчас.. назвал фанатом другого клуба))) дык не битком единым!
А если серьезно, то лучшим месяцем по прибыли в прошлом году был декабрь! Сейчас в марте за 14 дней догнал декабрь)))
SAndriy1
Повідомлень: 739
З нами з: 17.01.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 265 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 бер, 2024 20:33
Да, и коррекция давно назрела - тот, кто рассматривает этот вариант и готов к нему, откупит и продаст потом дороже)))
SAndriy1
Повідомлень: 739
З нами з: 17.01.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 265 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
112698
253186262
7978
23159456
П'ят 22 гру, 2023 23:55 Hotab
6
104103