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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3388338933903391>
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:20

  Игорь написав:
  SAndriy1 написав:Но я брал например свежую монету из сегмента искусственного интеллекта AI по 1,33. Почему бы ей не сделать х10?

Брал и я ее. Дотянул до 1.9 около 25% дала мне. Думаете там есть ещё потенциал ? Могу перезайти

18-20 марта большая конференция NVIDIA GPT - я часть хочу фиксировать под это дело. Я часть , которую для торговли брал , а не в инвест, по 2,3 продал и назад только откупил по 1,94. А перезаходить или нет - это ваше решение. Я держу AGIX WLD GRT и буду держать до 2025 года
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:в 90% случаев вижу, что люди не относятся к крипте серьезно, как к заработку - чаще как к казино, игре, развлечению.
Я в 2019, після статті з колегами про ринок крипти, побачив, що жодна із відомих мені моделей трейдингу не давала хоча б з ймовірністю 95% гарантій заробітку, тому й не розглядаю такі можливості.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 17:52

SAndriy1, спасибо. Пошел на второй круг

  SAndriy1 написав:18-20 марта большая конференция NVIDIA GPT -

Там ещё всемирный день лягушки, но уже нету за что входить :( Да и хотелось что-то пофундаментальней.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 18:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

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Иксы неизбежны :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 18:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А что это было ? А этот coinbase лило. Переживём.
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Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 19:01

  Игорь написав:Иксы неизбежны :mrgreen:

туземун. Дістаємо з чулану всі мемасікі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 19:14

  airmax78 написав:
  Игорь написав:Иксы неизбежны :mrgreen:

туземун. Дістаємо з чулану всі мемасікі.

Чувствуешь запах шашлычка ? Посмотрел в окно - школьные друзья во дворе гоняют мяч, а тебя не выпускает мама, потому что ещё уроки не сделал. Бывает.
Я серьезно не понимаю, как ты мог включить заднюю ? Озарение снизошло ? Уверовал в другого бога ? Только на тебя и равнялся. Ну если эирмакс (такой центровой чел) держит до 100 то тут уже железобетонная гарантия. И на тебе. :wink:
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:23

Что-то приуныл ваш биток...😏😏😏
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:28

  asti написав:Что-то приуныл ваш биток...😏😏😏

Игорь вас бы сейчас.. назвал фанатом другого клуба))) дык не битком единым!
А если серьезно, то лучшим месяцем по прибыли в прошлом году был декабрь! Сейчас в марте за 14 дней догнал декабрь)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:33

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Да, и коррекция давно назрела - тот, кто рассматривает этот вариант и готов к нему, откупит и продаст потом дороже)))
SAndriy1
 
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