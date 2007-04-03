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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3388338933903391
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 21:01

Так, ну всё, восходящий канал пробит - можем хорошо вниз сходить теперь. 75 так и не взяли...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 21:29

  asti написав:Так, ну всё, восходящий канал пробит - можем хорошо вниз сходить теперь. 75 так и не взяли...

Шо, все ещё не зашёл ? Ну ок, подождем ещё, будешь заходить дороже.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 21:46

  Игорь написав:
  airmax78 написав:
  Игорь написав:Иксы неизбежны :mrgreen:

туземун. Дістаємо з чулану всі мемасікі.

Чувствуешь запах шашлычка ? Посмотрел в окно - школьные друзья во дворе гоняют мяч, а тебя не выпускает мама, потому что ещё уроки не сделал. Бывает.
Я серьезно не понимаю, как ты мог включить заднюю ? Озарение снизошло ? Уверовал в другого бога ? Только на тебя и равнялся. Ну если эирмакс (такой центровой чел) держит до 100 то тут уже железобетонная гарантия. И на тебе. :wink:

я бы и держал до 100, но проходимцы из еторо переписали на себя всю мою позу, а мне отлистали жалкие баксы за неделю до булрана. Я пока тыкался мыкался - ракета улетела. Но наученный горьким опытом я теперь спешить не буду. Пусть ажиотаж спадет, сформируется новый уровень (какой бы он ни был), тогда я и начну откупать свою позицию обратно. Либо на серьезной коррекции (хотя бы -30% от пика). Но суетиться сейчас, бежать покупать по любой цене "потому что биткоин исчезнет из продажи!!!" - ну камон, мы это уже проходили не раз, не два, не три и не четыре.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 21:51

airmax78 ну ты же понимаешь зачем мы сейчас пошли вниз ? За топливом для ракеты, там ликвидации бешеные. Ну не будет пока хорошей коррекции. Институционалы в рынке. Можно потихоньку забывать о коррекциях. Чем больше людей в рынке тем меньше волатильность. Потому что все думают по-разному. У одного булран в голове, у второго медвежка
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Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 22:19

  Игорь написав:airmax78 ну ты же понимаешь зачем мы сейчас пошли вниз ? За топливом для ракеты, там ликвидации бешеные. Ну не будет пока хорошей коррекции. Институционалы в рынке. Можно потихоньку забывать о коррекциях. Чем больше людей в рынке тем меньше волатильность. Потому что все думают по-разному. У одного булран в голове, у второго медвежка

Ну, посмотрим. В каждый булран в какой-то момент создается ощущение что его уже не остановить - впереди только космос. И в этот момент, обычно, все самое грустное и начинается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 23:09

  Игорь написав:А что это было ? А этот coinbase лило. Переживём.
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налили разной ерунды чуток - пока поставил в 2-3раза дороже, а там посмотрим...
чик
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