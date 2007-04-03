Чувствуешь запах шашлычка ? Посмотрел в окно - школьные друзья во дворе гоняют мяч, а тебя не выпускает мама, потому что ещё уроки не сделал. Бывает. Я серьезно не понимаю, как ты мог включить заднюю ? Озарение снизошло ? Уверовал в другого бога ? Только на тебя и равнялся. Ну если эирмакс (такой центровой чел) держит до 100 то тут уже железобетонная гарантия. И на тебе.
я бы и держал до 100, но проходимцы из еторо переписали на себя всю мою позу, а мне отлистали жалкие баксы за неделю до булрана. Я пока тыкался мыкался - ракета улетела. Но наученный горьким опытом я теперь спешить не буду. Пусть ажиотаж спадет, сформируется новый уровень (какой бы он ни был), тогда я и начну откупать свою позицию обратно. Либо на серьезной коррекции (хотя бы -30% от пика). Но суетиться сейчас, бежать покупать по любой цене "потому что биткоин исчезнет из продажи!!!" - ну камон, мы это уже проходили не раз, не два, не три и не четыре.
airmax78 ну ты же понимаешь зачем мы сейчас пошли вниз ? За топливом для ракеты, там ликвидации бешеные. Ну не будет пока хорошей коррекции. Институционалы в рынке. Можно потихоньку забывать о коррекциях. Чем больше людей в рынке тем меньше волатильность. Потому что все думают по-разному. У одного булран в голове, у второго медвежка
Игорь написав:airmax78 ну ты же понимаешь зачем мы сейчас пошли вниз ? За топливом для ракеты, там ликвидации бешеные. Ну не будет пока хорошей коррекции. Институционалы в рынке. Можно потихоньку забывать о коррекциях. Чем больше людей в рынке тем меньше волатильность. Потому что все думают по-разному. У одного булран в голове, у второго медвежка
Ну, посмотрим. В каждый булран в какой-то момент создается ощущение что его уже не остановить - впереди только космос. И в этот момент, обычно, все самое грустное и начинается.