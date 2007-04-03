Додано: Чет 14 бер, 2024 21:46

Игорь написав: airmax78 написав: Игорь написав: Иксы неизбежны Иксы неизбежны

туземун. Дістаємо з чулану всі мемасікі. туземун. Дістаємо з чулану всі мемасікі.

Чувствуешь запах шашлычка ? Посмотрел в окно - школьные друзья во дворе гоняют мяч, а тебя не выпускает мама, потому что ещё уроки не сделал. Бывает.

Я серьезно не понимаю, как ты мог включить заднюю ? Озарение снизошло ? Уверовал в другого бога ? Только на тебя и равнялся. Ну если эирмакс (такой центровой чел) держит до 100 то тут уже железобетонная гарантия. И на тебе. Чувствуешь запах шашлычка ? Посмотрел в окно - школьные друзья во дворе гоняют мяч, а тебя не выпускает мама, потому что ещё уроки не сделал. Бывает.Я серьезно не понимаю, как ты мог включить заднюю ? Озарение снизошло ? Уверовал в другого бога ? Только на тебя и равнялся. Ну если эирмакс (такой центровой чел) держит до 100 то тут уже железобетонная гарантия. И на тебе.

я бы и держал до 100, но проходимцы из еторо переписали на себя всю мою позу, а мне отлистали жалкие баксы за неделю до булрана. Я пока тыкался мыкался - ракета улетела. Но наученный горьким опытом я теперь спешить не буду. Пусть ажиотаж спадет, сформируется новый уровень (какой бы он ни был), тогда я и начну откупать свою позицию обратно. Либо на серьезной коррекции (хотя бы -30% от пика). Но суетиться сейчас, бежать покупать по любой цене "потому что биткоин исчезнет из продажи!!!" - ну камон, мы это уже проходили не раз, не два, не три и не четыре.