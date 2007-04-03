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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:20
asti написав:
Тех анализ рулит!
Мої дослідження показують, що на крипті ТА рулить короткостроково, а потім раз в кілька років ТА піднімає лапки.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:29
Дюрі-бачі написав: asti написав:
Тех анализ рулит!
Мої дослідження показують, що на крипті ТА рулить короткостроково, а потім раз в кілька років ТА піднімає лапки.
И это верно! Не один раз замечал, что люди используют какие-то индикаторы, системы анализа , закономерности и это дает результат неединожды. Но потом вдруг - оп, и перестал работать! Меняется фаза рынка или расстановка сил и все это становится неистинным!
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SAndriy1
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