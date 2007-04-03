SAndriy1 написав:А что делать? Бизнес умер (мой), налоговая доит мертвую корову (и в Днепре налоговая самая жесткая в стране - непонятно почему). Да, у меня есть какие-то сбережения, ОГВЗ - с голода не умру. Но с мая уволим 80% оставшегося персонала. Чик судя по публикациям живет с этого. Почему бы и нет? Я с 1993 года в бизнесе - учился как и что делать, в 1997 открыли производство совсем не в нашей отрасли - тоже учился. В 2017 ко мне пришел товарищ - давай биткойн купим, у него денег нет. Дал денег, через несколько месяцев принес пятерку долларов - половину заработка. Два года назад , перед войной, вспомнил, присмотрелся - тоже рынок, со своими правда особенностями. Ну, ок - нужно учится. Когда чуток этим пожил, увидел что нет ничего страшного и непонятного. Много манипуляций, руками не пощупать этого зверя. Но есть и плюсы - занимайся из любой точки мира, налоговая не залюбит, демократично (хоть с 10 баксрв начинай). Все - пыль. Уверенным можно быть только в одном - всякий рынок цикличен. Будет рост, будет и спад. И наоборот. Построил свою систему - это самое главное. Теперь мне инфошум не мешает. Я у Доу в платном канале. Он сигналы и аналитику дает - я ее перерабатываю под свою систему. Раз скрин ему сбросил во что я его сделку превратил - долго смеялись. Но это приносит деньги. Кучинелли своими постами тоже сильно помог разобраться, добавил уверенности в чем-то, несколько монет до сих пор держу по его наводке - там уже и х5, и х10 было по некоторым. Это я к чему.. Чингисхан говорил: боишься - не делай, делаешь - не бойся! Рынок как рынок, бизнес как бизнес. Страшно - не стоит заниматься. Это , как вы правильно написали, не ваше. Или неохота разбираться. Или есть альтернатива. Мои альтернативы загнулись или доживают последние месяцы. Для меня это важно! И интересно!
Супер!
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На самом деле можно только посочувствовать. Сделать гемблинг своим основным бизнесом... Сразу мемы про криптотрейдеров "мне 25 и я отлично себя чувствую (с фото 70-летнего мужика)" вспоминаются.
Коллеги, итак. В ближайшее время биток сильно прольется вниз. Почему, спросите вы? Да потому что я сегодня закупился на всю котлету, на 105к купил 1.5 битка. По опыту моих прошлых закупок криптовалюты, сразу после моей покупки, через пару дней начинается слив. На эфире упали на 50%, на битке в прошлый раз на 30%. Вот я сегодня снова закупился, значит, скоро пойдем вниз, исходя из моих прошлых покупок, коррекция составит от 30 до 50%. Этот инсайд лучше любых графиков, циклов, блогеров и прочих инфоцыган. Так что, кто не успел в ракету, прошу приготовиться, в ближайшее время произойдет пролив и вы сможете закупиться по халявным ценам. А я купил сегодня и морально уже приготовился к падению до 50-60% от сегодняшней цены. А так же просто "забываю" пока про покупку и переастаю следить за рынком. Буду жить дальше. Всем желаю удачных сделок! P.S. Комиссия обменки при покупке сегодня составила 2.4%. Цена покупки составила 68500.
vitaxa2006 умеете заинтриговать. Буду за Вас переживать как и прошлый раз. В это раз будет все наоборот, с 68500 теперь только вверх. Вы же делали хорошие дела ? Вселенная все видит и пошлет в разы больше в обратку.