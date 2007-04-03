SAndriy1 написав: А что делать?

Бизнес умер (мой), налоговая доит мертвую корову (и в Днепре налоговая самая жесткая в стране - непонятно почему). Да, у меня есть какие-то сбережения, ОГВЗ - с голода не умру. Но с мая уволим 80% оставшегося персонала.

Чик судя по публикациям живет с этого. Почему бы и нет? Я с 1993 года в бизнесе - учился как и что делать, в 1997 открыли производство совсем не в нашей отрасли - тоже учился. В 2017 ко мне пришел товарищ - давай биткойн купим, у него денег нет. Дал денег, через несколько месяцев принес пятерку долларов - половину заработка. Два года назад , перед войной, вспомнил, присмотрелся - тоже рынок, со своими правда особенностями. Ну, ок - нужно учится.

Когда чуток этим пожил, увидел что нет ничего страшного и непонятного. Много манипуляций, руками не пощупать этого зверя. Но есть и плюсы - занимайся из любой точки мира, налоговая не залюбит, демократично (хоть с 10 баксрв начинай). Все - пыль. Уверенным можно быть только в одном - всякий рынок цикличен. Будет рост, будет и спад. И наоборот. Построил свою систему - это самое главное. Теперь мне инфошум не мешает.

Я у Доу в платном канале. Он сигналы и аналитику дает - я ее перерабатываю под свою систему. Раз скрин ему сбросил во что я его сделку превратил - долго смеялись. Но это приносит деньги.

Кучинелли своими постами тоже сильно помог разобраться, добавил уверенности в чем-то, несколько монет до сих пор держу по его наводке - там уже и х5, и х10 было по некоторым.

Это я к чему.. Чингисхан говорил: боишься - не делай, делаешь - не бойся! Рынок как рынок, бизнес как бизнес. Страшно - не стоит заниматься. Это , как вы правильно написали, не ваше. Или неохота разбираться. Или есть альтернатива. Мои альтернативы загнулись или доживают последние месяцы. Для меня это важно! И интересно!