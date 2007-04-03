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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3390339133923393
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 18:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Дюрі-бачі написав:Всім криптанам удачі, я вийшов з плюсом 18.9% в $ за майже 3 роки... Не моє це.
То же хотел с малым плюсом выйти, но сижу, блин, жду эти гребаные иксы :) за пару лет натягался трохи, по психологии сложно, конечно, но лучше, чем раньше.. крч, поглядим

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 18:34

  Alex_V_K_79 написав:
SAndriy1 написав:А что делать?
Бизнес умер (мой), налоговая доит мертвую корову (и в Днепре налоговая самая жесткая в стране - непонятно почему). Да, у меня есть какие-то сбережения, ОГВЗ - с голода не умру. Но с мая уволим 80% оставшегося персонала.
Чик судя по публикациям живет с этого. Почему бы и нет? Я с 1993 года в бизнесе - учился как и что делать, в 1997 открыли производство совсем не в нашей отрасли - тоже учился. В 2017 ко мне пришел товарищ - давай биткойн купим, у него денег нет. Дал денег, через несколько месяцев принес пятерку долларов - половину заработка. Два года назад , перед войной, вспомнил, присмотрелся - тоже рынок, со своими правда особенностями. Ну, ок - нужно учится.
Когда чуток этим пожил, увидел что нет ничего страшного и непонятного. Много манипуляций, руками не пощупать этого зверя. Но есть и плюсы - занимайся из любой точки мира, налоговая не залюбит, демократично (хоть с 10 баксрв начинай). Все - пыль. Уверенным можно быть только в одном - всякий рынок цикличен. Будет рост, будет и спад. И наоборот. Построил свою систему - это самое главное. Теперь мне инфошум не мешает.
Я у Доу в платном канале. Он сигналы и аналитику дает - я ее перерабатываю под свою систему. Раз скрин ему сбросил во что я его сделку превратил - долго смеялись. Но это приносит деньги.
Кучинелли своими постами тоже сильно помог разобраться, добавил уверенности в чем-то, несколько монет до сих пор держу по его наводке - там уже и х5, и х10 было по некоторым.
Это я к чему.. Чингисхан говорил: боишься - не делай, делаешь - не бойся! Рынок как рынок, бизнес как бизнес. Страшно - не стоит заниматься. Это , как вы правильно написали, не ваше. Или неохота разбираться. Или есть альтернатива. Мои альтернативы загнулись или доживают последние месяцы. Для меня это важно! И интересно!
Супер!

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На самом деле можно только посочувствовать. Сделать гемблинг своим основным бизнесом... Сразу мемы про криптотрейдеров "мне 25 и я отлично себя чувствую (с фото 70-летнего мужика)" вспоминаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Зображення

Коллеги, итак. В ближайшее время биток сильно прольется вниз. Почему, спросите вы? Да потому что я сегодня закупился на всю котлету, на 105к купил 1.5 битка. По опыту моих прошлых закупок криптовалюты, сразу после моей покупки, через пару дней начинается слив. На эфире упали на 50%, на битке в прошлый раз на 30%. Вот я сегодня снова закупился, значит, скоро пойдем вниз, исходя из моих прошлых покупок, коррекция составит от 30 до 50%. Этот инсайд лучше любых графиков, циклов, блогеров и прочих инфоцыган. Так что, кто не успел в ракету, прошу приготовиться, в ближайшее время произойдет пролив и вы сможете закупиться по халявным ценам. А я купил сегодня и морально уже приготовился к падению до 50-60% от сегодняшней цены. А так же просто "забываю" пока про покупку и переастаю следить за рынком. Буду жить дальше. Всем желаю удачных сделок!
P.S. Комиссия обменки при покупке сегодня составила 2.4%. Цена покупки составила 68500.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:43

vitaxa2006 умеете заинтриговать. Буду за Вас переживать как и прошлый раз. В это раз будет все наоборот, с 68500 теперь только вверх. Вы же делали хорошие дела ? Вселенная все видит и пошлет в разы больше в обратку.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 23:47

  vitaxa2006 написав:В ближайшее время биток сильно прольется вниз. Почему, спросите вы? Да потому что я сегодня закупился

так многие считают, когда покупают-продают-меняют валюту и т.п. во общем это обычное явление в отличии от мягко говоря необдуманности, которую вы допустили в прошлый раз. сколько форумчан на уши поставили и правильные ответы получили. за себя помню шо сразу не поверил и советовал хоть часть оставить, но вы ж доказывали вопрос жизни и смерти, а не паника. теперь решились пролетев уже мимо 2+ иксов вроде :?
добро пожаловать в "клуб самоубийц"... :D
чик
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 07:36

  airmax78 написав:
  Alex_V_K_79 написав:
SAndriy1 написав:А что делать?
Бизнес умер (мой), налоговая доит мертвую корову (и в Днепре налоговая самая жесткая в стране - непонятно почему). Да, у меня есть какие-то сбережения, ОГВЗ - с голода не умру. Но с мая уволим 80% оставшегося персонала.
Чик судя по публикациям живет с этого. Почему бы и нет? Я с 1993 года в бизнесе - учился как и что делать, в 1997 открыли производство совсем не в нашей отрасли - тоже учился. В 2017 ко мне пришел товарищ - давай биткойн купим, у него денег нет. Дал денег, через несколько месяцев принес пятерку долларов - половину заработка. Два года назад , перед войной, вспомнил, присмотрелся - тоже рынок, со своими правда особенностями. Ну, ок - нужно учится.
Когда чуток этим пожил, увидел что нет ничего страшного и непонятного. Много манипуляций, руками не пощупать этого зверя. Но есть и плюсы - занимайся из любой точки мира, налоговая не залюбит, демократично (хоть с 10 баксрв начинай). Все - пыль. Уверенным можно быть только в одном - всякий рынок цикличен. Будет рост, будет и спад. И наоборот. Построил свою систему - это самое главное. Теперь мне инфошум не мешает.
Я у Доу в платном канале. Он сигналы и аналитику дает - я ее перерабатываю под свою систему. Раз скрин ему сбросил во что я его сделку превратил - долго смеялись. Но это приносит деньги.
Кучинелли своими постами тоже сильно помог разобраться, добавил уверенности в чем-то, несколько монет до сих пор держу по его наводке - там уже и х5, и х10 было по некоторым.
Это я к чему.. Чингисхан говорил: боишься - не делай, делаешь - не бойся! Рынок как рынок, бизнес как бизнес. Страшно - не стоит заниматься. Это , как вы правильно написали, не ваше. Или неохота разбираться. Или есть альтернатива. Мои альтернативы загнулись или доживают последние месяцы. Для меня это важно! И интересно!
Супер!

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На самом деле можно только посочувствовать. Сделать гемблинг своим основным бизнесом... Сразу мемы про криптотрейдеров "мне 25 и я отлично себя чувствую (с фото 70-летнего мужика)" вспоминаются.

Если ты про свое фото, то понятно тогда :mrgreen: Если это в мою сторону, то мимо и тебе можно лишь посочувствовать , что ты из изложенного много сделал такие выводы неадекватно оценив)))
я занимаюсь криптой до получаса в день- пару раз в день глянуть на ситуацию и отреагировать на сработавшие алерты. Утром пять минут на занесение сработавших ордеров в файл - там формулы считают прибыль. Я живу отличной жизнью и в 49 выгляжу на 40. Спорт 4 раза в неделю, велосипед каждое утро, баня каждый понедельник. Любимая жена, пару машин, квартире правда уже 20 лет, но в самом центре и 180 метров - хватает. Ем то, что нравится.
Заряда Айфона мне хватает на сутки, в отличии от детей, которые постоянно шарятся по каким-то каналам, новостям и соцсетям!
Поэтому мимо)))
Но тебя, как неадеквата, пожалуй кину в бан :mrgreen:
SAndriy1
 
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