SAndriy1 написав:А что делать? Бизнес умер (мой), налоговая доит мертвую корову (и в Днепре налоговая самая жесткая в стране - непонятно почему). Да, у меня есть какие-то сбережения, ОГВЗ - с голода не умру. Но с мая уволим 80% оставшегося персонала. Чик судя по публикациям живет с этого. Почему бы и нет? Я с 1993 года в бизнесе - учился как и что делать, в 1997 открыли производство совсем не в нашей отрасли - тоже учился. В 2017 ко мне пришел товарищ - давай биткойн купим, у него денег нет. Дал денег, через несколько месяцев принес пятерку долларов - половину заработка. Два года назад , перед войной, вспомнил, присмотрелся - тоже рынок, со своими правда особенностями. Ну, ок - нужно учится. Когда чуток этим пожил, увидел что нет ничего страшного и непонятного. Много манипуляций, руками не пощупать этого зверя. Но есть и плюсы - занимайся из любой точки мира, налоговая не залюбит, демократично (хоть с 10 баксрв начинай). Все - пыль. Уверенным можно быть только в одном - всякий рынок цикличен. Будет рост, будет и спад. И наоборот. Построил свою систему - это самое главное. Теперь мне инфошум не мешает. Я у Доу в платном канале. Он сигналы и аналитику дает - я ее перерабатываю под свою систему. Раз скрин ему сбросил во что я его сделку превратил - долго смеялись. Но это приносит деньги. Кучинелли своими постами тоже сильно помог разобраться, добавил уверенности в чем-то, несколько монет до сих пор держу по его наводке - там уже и х5, и х10 было по некоторым. Это я к чему.. Чингисхан говорил: боишься - не делай, делаешь - не бойся! Рынок как рынок, бизнес как бизнес. Страшно - не стоит заниматься. Это , как вы правильно написали, не ваше. Или неохота разбираться. Или есть альтернатива. Мои альтернативы загнулись или доживают последние месяцы. Для меня это важно! И интересно!
Супер!
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На самом деле можно только посочувствовать. Сделать гемблинг своим основным бизнесом... Сразу мемы про криптотрейдеров "мне 25 и я отлично себя чувствую (с фото 70-летнего мужика)" вспоминаются.
Коллеги, итак. В ближайшее время биток сильно прольется вниз. Почему, спросите вы? Да потому что я сегодня закупился на всю котлету, на 105к купил 1.5 битка. По опыту моих прошлых закупок криптовалюты, сразу после моей покупки, через пару дней начинается слив. На эфире упали на 50%, на битке в прошлый раз на 30%. Вот я сегодня снова закупился, значит, скоро пойдем вниз, исходя из моих прошлых покупок, коррекция составит от 30 до 50%. Этот инсайд лучше любых графиков, циклов, блогеров и прочих инфоцыган. Так что, кто не успел в ракету, прошу приготовиться, в ближайшее время произойдет пролив и вы сможете закупиться по халявным ценам. А я купил сегодня и морально уже приготовился к падению до 50-60% от сегодняшней цены. А так же просто "забываю" пока про покупку и переастаю следить за рынком. Буду жить дальше. Всем желаю удачных сделок! P.S. Комиссия обменки при покупке сегодня составила 2.4%. Цена покупки составила 68500.
vitaxa2006 умеете заинтриговать. Буду за Вас переживать как и прошлый раз. В это раз будет все наоборот, с 68500 теперь только вверх. Вы же делали хорошие дела ? Вселенная все видит и пошлет в разы больше в обратку.
vitaxa2006 написав:В ближайшее время биток сильно прольется вниз. Почему, спросите вы? Да потому что я сегодня закупился
так многие считают, когда покупают-продают-меняют валюту и т.п. во общем это обычное явление в отличии от мягко говоря необдуманности, которую вы допустили в прошлый раз. сколько форумчан на уши поставили и правильные ответы получили. за себя помню шо сразу не поверил и советовал хоть часть оставить, но вы ж доказывали вопрос жизни и смерти, а не паника. теперь решились пролетев уже мимо 2+ иксов вроде добро пожаловать в "клуб самоубийц"...
SAndriy1 написав:А что делать? Бизнес умер (мой), налоговая доит мертвую корову (и в Днепре налоговая самая жесткая в стране - непонятно почему). Да, у меня есть какие-то сбережения, ОГВЗ - с голода не умру. Но с мая уволим 80% оставшегося персонала. Чик судя по публикациям живет с этого. Почему бы и нет? Я с 1993 года в бизнесе - учился как и что делать, в 1997 открыли производство совсем не в нашей отрасли - тоже учился. В 2017 ко мне пришел товарищ - давай биткойн купим, у него денег нет. Дал денег, через несколько месяцев принес пятерку долларов - половину заработка. Два года назад , перед войной, вспомнил, присмотрелся - тоже рынок, со своими правда особенностями. Ну, ок - нужно учится. Когда чуток этим пожил, увидел что нет ничего страшного и непонятного. Много манипуляций, руками не пощупать этого зверя. Но есть и плюсы - занимайся из любой точки мира, налоговая не залюбит, демократично (хоть с 10 баксрв начинай). Все - пыль. Уверенным можно быть только в одном - всякий рынок цикличен. Будет рост, будет и спад. И наоборот. Построил свою систему - это самое главное. Теперь мне инфошум не мешает. Я у Доу в платном канале. Он сигналы и аналитику дает - я ее перерабатываю под свою систему. Раз скрин ему сбросил во что я его сделку превратил - долго смеялись. Но это приносит деньги. Кучинелли своими постами тоже сильно помог разобраться, добавил уверенности в чем-то, несколько монет до сих пор держу по его наводке - там уже и х5, и х10 было по некоторым. Это я к чему.. Чингисхан говорил: боишься - не делай, делаешь - не бойся! Рынок как рынок, бизнес как бизнес. Страшно - не стоит заниматься. Это , как вы правильно написали, не ваше. Или неохота разбираться. Или есть альтернатива. Мои альтернативы загнулись или доживают последние месяцы. Для меня это важно! И интересно!
Супер!
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
На самом деле можно только посочувствовать. Сделать гемблинг своим основным бизнесом... Сразу мемы про криптотрейдеров "мне 25 и я отлично себя чувствую (с фото 70-летнего мужика)" вспоминаются.
Если ты про свое фото, то понятно тогда Если это в мою сторону, то мимо и тебе можно лишь посочувствовать , что ты из изложенного много сделал такие выводы неадекватно оценив))) я занимаюсь криптой до получаса в день- пару раз в день глянуть на ситуацию и отреагировать на сработавшие алерты. Утром пять минут на занесение сработавших ордеров в файл - там формулы считают прибыль. Я живу отличной жизнью и в 49 выгляжу на 40. Спорт 4 раза в неделю, велосипед каждое утро, баня каждый понедельник. Любимая жена, пару машин, квартире правда уже 20 лет, но в самом центре и 180 метров - хватает. Ем то, что нравится. Заряда Айфона мне хватает на сутки, в отличии от детей, которые постоянно шарятся по каким-то каналам, новостям и соцсетям! Поэтому мимо))) Но тебя, как неадеквата, пожалуй кину в бан
SAndriy1 да шутит он, надеюсь не святой "и мои друзья со мной" и на Кучинелли находит. ангелов не встречал, кроме одной суки. парадокс, но любовь зла... давайте судить по поступкам - слова вода, тем более в инете и занятие криптой дело беспокойное. стальные яйки в наше время. какабычна "доживём до понедельника" всем удачных выходных...
Востаннє редагувалось чик в Суб 16 бер, 2024 12:51, всього редагувалось 1 раз.
чик написав:SAndriy1 да шутит он, надеюсь не святой "и мой друзья со мной" и на Кучинелли находит. ангелов не встречал, кроме одной суки. парадокс, но любовь зла... давайте судить по поступкам - слова вода, тем более в инете и занятие криптой дело беспокойное. стальные яйки в наше время. досталась в наследство внешность, но и болячки в придачу... до 45 зимней шапки не носил. а началось всё с межпозвоночных грыж, дальше стараниями "дохторов-профессоров" желудок и одно за другим. до поры справлялся: утром в парк, после обеда в бассейн "волна" с баней и сауной, благо всё в радиусе 500метров. для здоровых ешо и море - сплошной отдых, когда теряешь то понимаешь прописные истины о познании в сравнении и т.п. вовремя не купил справку и бассейн тю-тю, добивать себя прививками не хочу. в парк уже еле вылажу после обеда 1-2 раза в неделю, заодно и тарюсь продуктами в сильпо да у частников = день сурка. советую кино "море внутри" глянуть. во общем прокручиваю и типа понимаю, шо "счастливчик", пока боль терпимая и жить надо через не хочу. младшего поддерживать, природой наслаждаться, постоянно шо то новое-интересное узнавать и т.д... желчью стараюсь не плеваться, хотя иногда срываюсь. и над этим пытаюсь работать зная шо "просветлённым" не стану, но успокаивает чуток. остаётся заняться своим делом, а не клаву мучить - это почему то труднее всего. а надо карандаш да бумага всего то, но какабычна "доживём до понедельника" всем удачных выходных, звыняйте в оч.раз за графоманский оффтопик але поплакаться...
Может и шутит - мне все равно. Детей крестить с ним не собираюсь! Просто можно лирику отбросить и сделать вытяжку (не вспоминая какой Макс на ветке недвиги звиздун был) - чел купил по 60 биток, просидел два года, рассказывал что все мы дураки, что торгуем и зарабатываем кто сколько может, теперь его биржа вывела с рынка по 45 из битка в фиат. По факту имеет успешный успех - два года ожидания и по 15000 баксов убытка на каждом битке Пусть дальше рассказывает какие мы неудачники и учит жизни