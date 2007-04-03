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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3391339233933394
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

https://fiatleak.com/btc
Может кто-то найдет себе что-то полезное там
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:49

Игорь
спс, но мой пк вже не тянет столько открытых и активных вкладок - просят перезагрузку.
куплю новый или сделаю апгрейт, тогда заценю...
чик
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