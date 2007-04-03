vitaxa2006 написав:

Коллеги, итак. В ближайшее время биток сильно прольется вниз. Почему, спросите вы? Да потому что я сегодня закупился на всю котлету, на 105к купил 1.5 битка. По опыту моих прошлых закупок криптовалюты, сразу после моей покупки, через пару дней начинается слив. На эфире упали на 50%, на битке в прошлый раз на 30%. Вот я сегодня снова закупился, значит, скоро пойдем вниз, исходя из моих прошлых покупок, коррекция составит от 30 до 50%. Этот инсайд лучше любых графиков, циклов, блогеров и прочих инфоцыган. Так что, кто не успел в ракету, прошу приготовиться, в ближайшее время произойдет пролив и вы сможете закупиться по халявным ценам. А я купил сегодня и морально уже приготовился к падению до 50-60% от сегодняшней цены. А так же просто "забываю" пока про покупку и переастаю следить за рынком. Буду жить дальше. Всем желаю удачных сделок!P.S. Комиссия обменки при покупке сегодня составила 2.4%. Цена покупки составила 68500.