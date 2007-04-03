Игорь
спс, но мой пк вже не тянет столько открытых и активных вкладок - просят перезагрузку.
куплю новый или сделаю апгрейт, тогда заценю...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 бер, 2024 09:49
Игорь
спс, но мой пк вже не тянет столько открытых и активных вкладок - просят перезагрузку.
куплю новый или сделаю апгрейт, тогда заценю...
Додано: Нед 17 бер, 2024 21:25
О-е-е-е-й!!Ну кто так делает...Одним ордером...на хаях.Бит сделал уже 4 икса...Весь в диверах,в жуткой перекупленности на всех таймфреймах 12ч-день-неделя...7 зеленая свеча подряд.Вы от него чего ждете то??С Текущих,если он два иска выдавит за год..очень поспешное решение.
P/S на данный момент 3 десятка разных альтов в портфеле и собран он еще прошлым годом...Биткоина-уже нет совсем..И по этим ценам,он мне нафиг не нужен.. Нужно было реально часть суммы влить в топ альту,которая толком не стреляла,но имеет космический потенциал..Какой биткоин по 70К...Это дичь полная.Коррекция маячит на пару месяцев...Мы прем не останавливаясь уже полгода..Пора остыть
Додано: Нед 17 бер, 2024 21:35
Вы выбрали нормальную монета.Да,она тормоз...как впрочем все старые альты(EOS-LTC-BCH) Но после перехода ETH на proof of stake-все мощности задействованные в майнинге старшего брата,были переориентированы на добычу ETC Учитывая что в этой фазе роста послехалвингового периода,ETH ожидают и предрекают цену в диапазонах 10-17К,думаете младший брат(форк) останется в стороне?Или его дебилы майнят,которым совершенно нечем заняться как палить ресурсы и нести расходы на добычу бесполезной монеты.При достижении Эфиром указанного диапазона цен,можно смело ожидать классик куда то в район 300-400 баксов.У Вас просто терпения нет.Вот и все.
Додано: Нед 17 бер, 2024 22:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Згоден. Для мене вихід Бітка на ринок ETF став днем смерті надії на крипту.
Моя позиція полягає в тому, що через кілька років вийти із крипти буде в рази складніше, всі біржі будуть ідентифікувати покупців і зливати данні в податкову, від чого замість ринку крипти отримаємо ще один ринок акцій, а це спричинить смерть більшості альткойнів крім десятка найбільш практично потрібних (не факт що вони зараз взагалі існують).
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