Коллеги, итак. В ближайшее время биток сильно прольется вниз. Почему, спросите вы? Да потому что я сегодня закупился на всю котлету, на 105к купил 1.5 битка. По опыту моих прошлых закупок криптовалюты, сразу после моей покупки, через пару дней начинается слив. На эфире упали на 50%, на битке в прошлый раз на 30%. Вот я сегодня снова закупился, значит, скоро пойдем вниз, исходя из моих прошлых покупок, коррекция составит от 30 до 50%. Этот инсайд лучше любых графиков, циклов, блогеров и прочих инфоцыган. Так что, кто не успел в ракету, прошу приготовиться, в ближайшее время произойдет пролив и вы сможете закупиться по халявным ценам. А я купил сегодня и морально уже приготовился к падению до 50-60% от сегодняшней цены. А так же просто "забываю" пока про покупку и переастаю следить за рынком. Буду жить дальше. Всем желаю удачных сделок! P.S. Комиссия обменки при покупке сегодня составила 2.4%. Цена покупки составила 68500.
О-е-е-е-й!!Ну кто так делает...Одним ордером...на хаях.Бит сделал уже 4 икса...Весь в диверах,в жуткой перекупленности на всех таймфреймах 12ч-день-неделя...7 зеленая свеча подряд.Вы от него чего ждете то??С Текущих,если он два иска выдавит за год..очень поспешное решение. P/S на данный момент 3 десятка разных альтов в портфеле и собран он еще прошлым годом...Биткоина-уже нет совсем..И по этим ценам,он мне нафиг не нужен.. Нужно было реально часть суммы влить в топ альту,которая толком не стреляла,но имеет космический потенциал..Какой биткоин по 70К...Это дичь полная.Коррекция маячит на пару месяцев...Мы прем не останавливаясь уже полгода..Пора остыть
SAndriy1 написав:2,5-3 года вы были в крипте и решили выйти именно сейчас, перед парой лет бычьего роста!
Та я всі ці роки хотів вийти, але не хотів в мінус... Ще й монету для сидіння обрав неправильну: ETC (перейшов з ETH при відміні майнингу). Я завжди виходжу на рості, так психологічно значно простіше, ніж на падінні.
Ну так рост впереди - терпение закончилось? И пишете, что неправильную монету выбрали ЕТС - то есть , вы не разобрались в рынке, проекте и альтернативах. Но ЕТС будет выше и 60, и 80 в этом цикле.
Вы выбрали нормальную монета.Да,она тормоз...как впрочем все старые альты(EOS-LTC-BCH) Но после перехода ETH на proof of stake-все мощности задействованные в майнинге старшего брата,были переориентированы на добычу ETC Учитывая что в этой фазе роста послехалвингового периода,ETH ожидают и предрекают цену в диапазонах 10-17К,думаете младший брат(форк) останется в стороне?Или его дебилы майнят,которым совершенно нечем заняться как палить ресурсы и нести расходы на добычу бесполезной монеты.При достижении Эфиром указанного диапазона цен,можно смело ожидать классик куда то в район 300-400 баксов.У Вас просто терпения нет.Вот и все.
Згоден. Для мене вихід Бітка на ринок ETF став днем смерті надії на крипту. Моя позиція полягає в тому, що через кілька років вийти із крипти буде в рази складніше, всі біржі будуть ідентифікувати покупців і зливати данні в податкову, від чого замість ринку крипти отримаємо ще один ринок акцій, а це спричинить смерть більшості альткойнів крім десятка найбільш практично потрібних (не факт що вони зараз взагалі існують).
Коллеги, итак. В ближайшее время биток сильно прольется вниз. Почему, спросите вы? Да потому что я сегодня закупился на всю котлету, на 105к купил 1.5 битка. По опыту моих прошлых закупок криптовалюты, сразу после моей покупки, через пару дней начинается слив. На эфире упали на 50%, на битке в прошлый раз на 30%. Вот я сегодня снова закупился, значит, скоро пойдем вниз, исходя из моих прошлых покупок, коррекция составит от 30 до 50%. Этот инсайд лучше любых графиков, циклов, блогеров и прочих инфоцыган. Так что, кто не успел в ракету, прошу приготовиться, в ближайшее время произойдет пролив и вы сможете закупиться по халявным ценам. А я купил сегодня и морально уже приготовился к падению до 50-60% от сегодняшней цены. А так же просто "забываю" пока про покупку и переастаю следить за рынком. Буду жить дальше. Всем желаю удачных сделок! P.S. Комиссия обменки при покупке сегодня составила 2.4%. Цена покупки составила 68500.
О-е-е-е-й!!Ну кто так делает...Одним ордером...на хаях.Бит сделал уже 4 икса...Весь в диверах,в жуткой перекупленности на всех таймфреймах 12ч-день-неделя...7 зеленая свеча подряд.Вы от него чего ждете то??С Текущих,если он два иска выдавит за год..очень поспешное решение. P/S на данный момент 3 десятка разных альтов в портфеле и собран он еще прошлым годом...Биткоина-уже нет совсем..И по этим ценам,он мне нафиг не нужен.. Нужно было реально часть суммы влить в топ альту,которая толком не стреляла,но имеет космический потенциал..Какой биткоин по 70К...Это дичь полная.Коррекция маячит на пару месяцев...Мы прем не останавливаясь уже полгода..Пора остыть
Напишите рекомендацию 10 ки (можно и все 30), которые ещё можно брать, если будет час та натхнення
Який може бути тех аналіз на ринку, який від будь-якої новини все змінює, я давно не граю в цю гру вже. Для себе вивів лише один принцип поки. Цей ринок лише психологія і фарт+-, ну і чуєчка, яка приходить з часом. Для тих хто не в темі то взагалі найкраще робити так- хочеться продати-купуй. Хочеться купити-продавай )) Купую тільки тоді, коли всі кажуть "критпі пи..да" , треба виходити, все пропало. )
Serginioo написав:Який може бути тех аналіз на ринку, який від будь-якої новини все змінює, я давно не граю в цю гру вже. Для себе вивів лише один принцип поки. Цей ринок лише психологія і фарт+-, ну і чуєчка, яка приходить з часом. Для тих хто не в темі то взагалі найкраще робити так- хочеться продати-купуй. Хочеться купити-продавай )) Купую тільки тоді, коли всі кажуть "критпі пи..да" , треба виходити, все пропало. )
Вже давно так не казали. І, боюсь, із цими ЕТФами вже не скажуть. Але коли ціна піде вниз - в ЕТФи люди гроші заносити перестануть.ІМХО. Тоді останнім, щоб триматися на плаву, доведеться продавати "щось зайве". Тоді, мабуть, і потрібно буде купувати.
А тем временем до халвинга биткоина 29 дней: https://www.nicehash.com/countdown/btc- ... 5-10-12-00 А если представить что манипулятор решил всех кинуть, все ждут роста, иксов, а рост уже прошел и дальше начинается 3 летняя коррекция? Все возможно на этом рынке, но хотелось бы еще немного бычки