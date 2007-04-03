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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3392339333943395
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

SAndriy1 написав:
  Blekster написав:Patr1ot Думаєш БлекРок, Фіделіті та інші кити такі глупі щоб скуповувати біток на хаях перед затяжним падінням?

Они не за всои покупают, а за клиентские - их выгода комиссии! Будут покупать при любой цене!
А потім будуть продавати і знову зароблять на комісії
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