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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 бер, 2024 19:40
SAndriy1 написав: Blekster написав:Patr1ot
Думаєш БлекРок, Фіделіті та інші кити такі глупі щоб скуповувати біток на хаях перед затяжним падінням?
Они не за всои покупают, а за клиентские - их выгода комиссии! Будут покупать при любой цене!
А потім будуть продавати і знову зароблять на комісії
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