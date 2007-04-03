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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3392339333943395
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

SAndriy1 написав:
  Blekster написав:Patr1ot Думаєш БлекРок, Фіделіті та інші кити такі глупі щоб скуповувати біток на хаях перед затяжним падінням?

Они не за всои покупают, а за клиентские - их выгода комиссии! Будут покупать при любой цене!
А потім будуть продавати і знову зароблять на комісії
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Блин,сколько глупостей люди пишут...это пздц.Не удивительно,что в этом рынке 90% теряют свои деньги.А по другому и быть не может.Даже ничего не хочется объяснять,не то что вступать в какие то дискуссии.Вот зайдешь раз в месяц и....хочется больше не заходить.Не удивительно что вся добрая славная гвардия либо свалила из этой ветки,либо у них сдали нервы в один прекрасный момент и их перебанили...Не удивительно

Кстати,кто нибудь подскажет,за что Кучинелли и Зебру забанили?
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Не удивительно,что в этом рынке 90% теряют свои деньги.

Цікаво б глянути на історію тих 10%, які заробляють гроші і при цьому не Ілон Маск, щоб направляти ринок в потрібному напрямку одним повідомленням.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:53

  Дюрі-бачі написав:
  osafly написав:Не удивительно,что в этом рынке 90% теряют свои деньги.

Цікаво б глянути на історію тих 10%, які заробляють гроші і при цьому не Ілон Маск, щоб направляти ринок в потрібному напрямку одним повідомленням.


Не верно...И 10% не зарабатывают....5% торгуют примерно в 0-оставаясь при своих...Заработал-просрал-опять заработал и так по кругу.А зарабатывают всего лишь 5% Это примерная статистика хомячьих инвестиций и сделок на этом рынке.
osafly
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