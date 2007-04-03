Блин,сколько глупостей люди пишут...это пздц.Не удивительно,что в этом рынке 90% теряют свои деньги.А по другому и быть не может.Даже ничего не хочется объяснять,не то что вступать в какие то дискуссии.Вот зайдешь раз в месяц и....хочется больше не заходить.Не удивительно что вся добрая славная гвардия либо свалила из этой ветки,либо у них сдали нервы в один прекрасный момент и их перебанили...Не удивительно
Кстати,кто нибудь подскажет,за что Кучинелли и Зебру забанили?
osafly написав:Не удивительно,что в этом рынке 90% теряют свои деньги.
Цікаво б глянути на історію тих 10%, які заробляють гроші і при цьому не Ілон Маск, щоб направляти ринок в потрібному напрямку одним повідомленням.
Не верно...И 10% не зарабатывают....5% торгуют примерно в 0-оставаясь при своих...Заработал-просрал-опять заработал и так по кругу.А зарабатывают всего лишь 5% Это примерная статистика хомячьих инвестиций и сделок на этом рынке.