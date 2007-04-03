А потім будуть продавати і знову зароблять на комісії
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 бер, 2024 19:40
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Пон 18 бер, 2024 20:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Блин,сколько глупостей люди пишут...это пздц.Не удивительно,что в этом рынке 90% теряют свои деньги.А по другому и быть не может.Даже ничего не хочется объяснять,не то что вступать в какие то дискуссии.Вот зайдешь раз в месяц и....хочется больше не заходить.Не удивительно что вся добрая славная гвардия либо свалила из этой ветки,либо у них сдали нервы в один прекрасный момент и их перебанили...Не удивительно
Кстати,кто нибудь подскажет,за что Кучинелли и Зебру забанили?
Додано: Пон 18 бер, 2024 20:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Пон 18 бер, 2024 20:53
Не верно...И 10% не зарабатывают....5% торгуют примерно в 0-оставаясь при своих...Заработал-просрал-опять заработал и так по кругу.А зарабатывают всего лишь 5% Это примерная статистика хомячьих инвестиций и сделок на этом рынке.
Додано: Вів 19 бер, 2024 06:25
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:40
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:42
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:44
osafly
я неоднократно постил шо "торгующий хомяк". читаю-смотрю всё подряд и так же торгую и пишу
взял чуток па 65 продал па 68, апять взял па 65 и 64, думаю пойдём ещё ниже, поэтому добираю понемногу... с тройкой анонимок походу попал, с другими старичками ещё не вечер, веду себя аки с битком, а вот с новыми х.з. наливают постоянно. поздно в них зашёл, но вроде добавляться ставил низко, а всё одно наливают постоянно - сегодня вообще буквально каждую минуту. все за дедом в основном падают как всегда... с солянкой спецом подставился, бо закончилась, на остальные выделил 1т. - пожуём.... а ты "должен" гражданину:
за что забанили двух форумчан видимо никто, кроме модераторов не знает - надо у них спросить. ты заходи, если шо (с) бо действительно реально адекватной инфы здесь мало - скучно. остальных советчиков, ташников и аналитиков в инете пруд пруди. дж прям по полочкам всё выкладывает и напоминает регулярно про то, с чем не вляпался, но и не скрывает проколы, впрочем как и все трое "моих любим чика" - пророков хватает, но как любил грить квестор нихто не знае майбутнего. вроде прописная истина, а на украинском звучит как то по особенному... всё шо вкладывал в крипту вывел в + ( во многом благодаря общению с Кучинелли) и играюсь на прибыль. добавляться фиатом пока не хочу, тем более в нынешних реалиях мне не комфортно, а проблем и без того хватает. не зарекаюсь, если удастся и в этот раз выйти с приличной прибылью - зайду поновой...
киноманы думаю в курсе "оппенгеймер" взял 7 оскаров = режиссёр + отличный актёрский состав.
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:49
Игорь
всё это дж расписал с месяц взад и продолжает настаивать с конкретными цифрами, картинками и графиками...
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