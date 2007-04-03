Додано: Вів 19 бер, 2024 10:44

Напишите рекомендацию 10 ки (можно и все 30), которые ещё можно брать, если будет час та натхнення

я неоднократно постил шо "торгующий хомяк". читаю-смотрю всё подряд и так же торгую и пишувзял чуток па 65 продал па 68, апять взял па 65 и 64, думаю пойдём ещё ниже, поэтому добираю понемногу... с тройкой анонимок походу попал, с другими старичками ещё не вечер, веду себя аки с битком, а вот с новыми х.з. наливают постоянно. поздно в них зашёл, но вроде добавляться ставил низко, а всё одно наливают постоянно - сегодня вообще буквально каждую минуту. все за дедом в основном падают как всегда... с солянкой спецом подставился, бо закончилась, на остальные выделил 1т. - пожуём.... а ты "должен" гражданину:за что забанили двух форумчан видимо никто, кроме модераторов не знает - надо у них спросить. ты заходи, если шо (с) бо действительно реально адекватной инфы здесь мало - скучно. остальных советчиков, ташников и аналитиков в инете пруд пруди. дж прям по полочкам всё выкладывает и напоминает регулярно про то, с чем не вляпался, но и не скрывает проколы, впрочем как и все трое "моих любим чика" - пророков хватает, но как любил гритьнихто не знае майбутнего. вроде прописная истина, а на украинском звучит как то по особенному... всё шо вкладывал в крипту вывел в + ( во многом благодаря общению с) и играюсь на прибыль. добавляться фиатом пока не хочу, тем более в нынешних реалиях мне не комфортно, а проблем и без того хватает. не зарекаюсь, если удастся и в этот раз выйти с приличной прибылью - зайду поновой...киноманы думаю в курсе "оппенгеймер" взял 7 оскаров = режиссёр + отличный актёрский состав.