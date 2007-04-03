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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3393339433953396>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

SAndriy1 написав:
  Blekster написав:Patr1ot Думаєш БлекРок, Фіделіті та інші кити такі глупі щоб скуповувати біток на хаях перед затяжним падінням?

Они не за всои покупают, а за клиентские - их выгода комиссии! Будут покупать при любой цене!
А потім будуть продавати і знову зароблять на комісії
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Блин,сколько глупостей люди пишут...это пздц.Не удивительно,что в этом рынке 90% теряют свои деньги.А по другому и быть не может.Даже ничего не хочется объяснять,не то что вступать в какие то дискуссии.Вот зайдешь раз в месяц и....хочется больше не заходить.Не удивительно что вся добрая славная гвардия либо свалила из этой ветки,либо у них сдали нервы в один прекрасный момент и их перебанили...Не удивительно

Кстати,кто нибудь подскажет,за что Кучинелли и Зебру забанили?
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Не удивительно,что в этом рынке 90% теряют свои деньги.

Цікаво б глянути на історію тих 10%, які заробляють гроші і при цьому не Ілон Маск, щоб направляти ринок в потрібному напрямку одним повідомленням.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:53

  Дюрі-бачі написав:
  osafly написав:Не удивительно,что в этом рынке 90% теряют свои деньги.

Цікаво б глянути на історію тих 10%, які заробляють гроші і при цьому не Ілон Маск, щоб направляти ринок в потрібному напрямку одним повідомленням.


Не верно...И 10% не зарабатывают....5% торгуют примерно в 0-оставаясь при своих...Заработал-просрал-опять заработал и так по кругу.А зарабатывают всего лишь 5% Это примерная статистика хомячьих инвестиций и сделок на этом рынке.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 06:25

  airmax78 написав:О... а звідки ця інфа?

https://farside.co.uk/?p=997
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:40

  asti написав:Так, ну всё, восходящий канал пробит - можем хорошо вниз сходить теперь. 75 так и не взяли...
А я был прав...😎😎😎
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:42

  asti написав:
  asti написав:Так, ну всё, восходящий канал пробит - можем хорошо вниз сходить теперь. 75 так и не взяли...
А я был прав...😎😎😎

Да, стоит признать. А что будет дальше ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:44

osafly
я неоднократно постил шо "торгующий хомяк". читаю-смотрю всё подряд и так же торгую и пишу :)
взял чуток па 65 продал па 68, апять взял па 65 и 64, думаю пойдём ещё ниже, поэтому добираю понемногу... с тройкой анонимок походу попал, с другими старичками ещё не вечер, веду себя аки с битком, а вот с новыми х.з. наливают постоянно. поздно в них зашёл, но вроде добавляться ставил низко, а всё одно наливают постоянно - сегодня вообще буквально каждую минуту. все за дедом в основном падают как всегда... с солянкой спецом подставился, бо закончилась, на остальные выделил 1т. - пожуём.... а ты "должен" гражданину:
Напишите рекомендацию 10 ки (можно и все 30), которые ещё можно брать, если будет час та натхнення ;)
:lol:
за что забанили двух форумчан видимо никто, кроме модераторов не знает - надо у них спросить. ты заходи, если шо (с) бо действительно реально адекватной инфы здесь мало - скучно. остальных советчиков, ташников и аналитиков в инете пруд пруди. дж прям по полочкам всё выкладывает и напоминает регулярно про то, с чем не вляпался, но и не скрывает проколы, впрочем как и все трое "моих любим чика" - пророков хватает, но как любил грить квестор нихто не знае майбутнего. вроде прописная истина, а на украинском звучит как то по особенному... всё шо вкладывал в крипту вывел в + ( во многом благодаря общению с Кучинелли) и играюсь на прибыль. добавляться фиатом пока не хочу, тем более в нынешних реалиях мне не комфортно, а проблем и без того хватает. не зарекаюсь, если удастся и в этот раз выйти с приличной прибылью - зайду поновой...
киноманы думаю в курсе "оппенгеймер" взял 7 оскаров = режиссёр + отличный актёрский состав.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:49

Игорь
всё это дж расписал с месяц взад и продолжает настаивать с конкретными цифрами, картинками и графиками...
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:35

  SAndriy1 написав:
  Blekster написав:Patr1ot Думаєш БлекРок, Фіделіті та інші кити такі глупі щоб скуповувати біток на хаях перед затяжним падінням?

Они не за всои покупают, а за клиентские - их выгода комиссии! Будут покупать при любой цене!

Будут покупать пока им деньги несут. А деньги им несут пока идет рост. Если рост сменится на падение - деньги им нести перестанут. А основными держателями биткоина все еще являются "голубевы" и прочие "партнеры". И что у них на уме при виде 70куе за биткоин - хз.
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