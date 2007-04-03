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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3393339433953396
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:47

  Игорь написав:
  asti написав:
  asti написав:Так, ну всё, восходящий канал пробит - можем хорошо вниз сходить теперь. 75 так и не взяли...
А я был прав...😎😎😎
Да, стоит признать. А что будет дальше ?
Если и 60 вниз пробьем, то значит это действительно серьезный разворот и тогда следующая поддержка - 50.
Если от 60 хорошо вверх отскочим - тогда хз... 🤗🤗🤗
Но лично я бы выше 50 не брал - шансы потерять
больше чем заработать//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Коллеги, кто-то пользуется Uniswap? У вас сегодня обмен нормально работает?
Neolit
 
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  #<1 ... 3393339433953396
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