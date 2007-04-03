Если и 60 вниз пробьем, то значит это действительно серьезный разворот и тогда следующая поддержка - 50.
Если от 60 хорошо вверх отскочим - тогда хз... 🤗🤗🤗
Но лично я бы выше 50 не брал - шансы потерять
больше чем заработать//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:47
Если и 60 вниз пробьем, то значит это действительно серьезный разворот и тогда следующая поддержка - 50.
Если от 60 хорошо вверх отскочим - тогда хз... 🤗🤗🤗
Но лично я бы выше 50 не брал - шансы потерять
больше чем заработать//)
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Коллеги, кто-то пользуется Uniswap? У вас сегодня обмен нормально работает?
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