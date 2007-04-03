Если и 60 вниз пробьем, то значит это действительно серьезный разворот и тогда следующая поддержка - 50.
Если от 60 хорошо вверх отскочим - тогда хз... 🤗🤗🤗
Но лично я бы выше 50 не брал - шансы потерять
больше чем заработать//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:47
Если и 60 вниз пробьем, то значит это действительно серьезный разворот и тогда следующая поддержка - 50.
Если от 60 хорошо вверх отскочим - тогда хз... 🤗🤗🤗
Но лично я бы выше 50 не брал - шансы потерять
больше чем заработать//)
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Коллеги, кто-то пользуется Uniswap? У вас сегодня обмен нормально работает?
Додано: Вів 19 бер, 2024 12:58
asti
потерять можно в кратко-средне сроке, если самому слить. шо ж такое с пк, смотрю лз - в недругах прогнозист и всё равно вижу этот пост без чьей то цитаты обновил страницу - не вижу. мля, как не вовремя, не успеваю отменять и выставлять ордера.
першу цифру ташника взяли, уже интересненько становится...
Востаннє редагувалось чик в Вів 19 бер, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:01
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:11
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
так, жду падения до -20к и тарюсь на усі
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