Если и 60 вниз пробьем, то значит это действительно серьезный разворот и тогда следующая поддержка - 50.
Если от 60 хорошо вверх отскочим - тогда хз... 🤗🤗🤗
Но лично я бы выше 50 не брал - шансы потерять
больше чем заработать//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:47
Если и 60 вниз пробьем, то значит это действительно серьезный разворот и тогда следующая поддержка - 50.
Если от 60 хорошо вверх отскочим - тогда хз... 🤗🤗🤗
Но лично я бы выше 50 не брал - шансы потерять
больше чем заработать//)
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Коллеги, кто-то пользуется Uniswap? У вас сегодня обмен нормально работает?
Додано: Вів 19 бер, 2024 12:58
asti
потерять можно в кратко-средне сроке, если самому слить. шо ж такое с пк, смотрю лз - в недругах прогнозист и всё равно вижу этот пост без чьей то цитаты обновил страницу - не вижу. мля, как не вовремя, не успеваю отменять и выставлять ордера.
першу цифру ташника взяли, уже интересненько становится...
Востаннє редагувалось чик в Вів 19 бер, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:01
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:11
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
так, жду падения до -20к и тарюсь на усі
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:56
ну а тапереча, кто нить из не признающих и ярых противников та может внятно пояснить хомяку, почему временно отскочили именно от уровня, близкого к цифре указанной ташником, а как он его "высчитал" видно и на месячном графике, фибоначи или шо то ещё можно прилепить?
Додано: Вів 19 бер, 2024 16:30
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Майнинг, стейкинг, лаунчпулы... Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Посоветуйте толковое видео или статью, с чего начать, имея на эти цели 1000 долл. Интересует стратегия постепенного заработка, без золотых гор.
Додано: Вів 19 бер, 2024 17:10
ВЕСЕЛЬЧАК У
одним видео или статьёй никто не объяснит. сит постоянно меняется и в зависимости от направления изменений выгодность различного вида заработка меняется тоже. например крупные майнинговые компании недавно потеряли 20% их стоимости в связи с резким похолоданием в техассе и следовательно ограничениями в подачи им липиздричества и т.д.
давал ссылку
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