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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3393339433953396
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:47

  Игорь написав:
  asti написав:
  asti написав:Так, ну всё, восходящий канал пробит - можем хорошо вниз сходить теперь. 75 так и не взяли...
А я был прав...😎😎😎
Да, стоит признать. А что будет дальше ?
Если и 60 вниз пробьем, то значит это действительно серьезный разворот и тогда следующая поддержка - 50.
Если от 60 хорошо вверх отскочим - тогда хз... 🤗🤗🤗
Но лично я бы выше 50 не брал - шансы потерять
больше чем заработать//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Коллеги, кто-то пользуется Uniswap? У вас сегодня обмен нормально работает?
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:58

asti
потерять можно в кратко-средне сроке, если самому слить. шо ж такое с пк, смотрю лз - в недругах прогнозист и всё равно вижу этот пост без чьей то цитаты :x обновил страницу - не вижу. мля, как не вовремя, не успеваю отменять и выставлять ордера.
першу цифру ташника взяли, уже интересненько становится...
Востаннє редагувалось чик в Вів 19 бер, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:01

  чик написав:asti
потерять можно в кратко-средне сроке, если самому слить. шо ж такое с пк, смотрю лз - в недругах прогнозист и всё равно вижу этот пост без чьей то цитаты :x
Человек меня спросил - я ответил, только и всего//)
Никому своего мнения не навязываю))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

так, жду падения до -20к и тарюсь на усі
Бетон
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ну а тапереча, кто нить из не признающих и ярых противников та может внятно пояснить хомяку, почему временно отскочили именно от уровня, близкого к цифре указанной ташником, а как он его "высчитал" видно и на месячном графике, фибоначи или шо то ещё можно прилепить?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Майнинг, стейкинг, лаунчпулы... Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Посоветуйте толковое видео или статью, с чего начать, имея на эти цели 1000 долл. Интересует стратегия постепенного заработка, без золотых гор.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:10

ВЕСЕЛЬЧАК У
одним видео или статьёй никто не объяснит. сит постоянно меняется и в зависимости от направления изменений выгодность различного вида заработка меняется тоже. например крупные майнинговые компании недавно потеряли 20% их стоимости в связи с резким похолоданием в техассе и следовательно ограничениями в подачи им липиздричества и т.д.
давал ссылку https://www.youtube.com/watch?v=kdo54nbA6o8 он ведёт несколько тем и частности доступные для чайников уроки по крипте. здесь все хотели бы сразу весело стать лимонерами, но это удаётся в основном "знатокам" инсайда и иногда оч.редким везунчикам...
глянул илью, который не захотел брать зефир па 3400-3200 и сразу выставил ордерок на 3200 - результат пока на лицо (я па 3400 брал, на ту часть шо продалась па 4т.), а потом он частенько жалится, шо именно из за его какого то ордера всё пошло не так. все мы одинаковые пупы земли, вокруг которых она вращается :lol:
чик
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:51

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Майнинг, стейкинг, лаунчпулы... Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Посоветуйте толковое видео или статью, с чего начать, имея на эти цели 1000 долл. Интересует стратегия постепенного заработка, без золотых гор.

Начать нужно с организации криптобиржи, чтобы поднимать деньги на комиссиях. 1000 вложить в свое образование для написания кода этой самой биржи.
Зображення
Главную прибыль в клондайке получает продавец лопат.

Здесь все хотят забрать ваши деньги
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:19

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Майнинг, стейкинг, лаунчпулы... Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Посоветуйте толковое видео или статью, с чего начать, имея на эти цели 1000 долл. Интересует стратегия постепенного заработка, без золотых гор.

Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн. Все інше для тих кому немає куди час/гроші витратити та в кого нервові клітини як зуби в акули.
Проте гратися з 1куе в hodl вам буде нудно. Тому ви полізете в плече і подаруєте свою тисячу китам. Тому краще просто відправте ці гроші на Повернись Живим прямо зараз. Вони куплять на ці гроші 2 fpv дрони, поставлять бч та вправний оператор закабанить ними двох кацапів. Грейт сакцесс і максимально можливий вихлоп і задоволення від вашої тисячі.
airmax78
 
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  #<1 ... 3393339433953396
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