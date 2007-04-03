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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 20:48
airmax78 написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Майнинг, стейкинг, лаунчпулы... Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Посоветуйте толковое видео или статью, с чего начать, имея на эти цели 1000 долл. Интересует стратегия постепенного заработка, без золотых гор.
Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн. Все інше для тих кому немає куди час/гроші витратити та в кого нервові клітини як зуби в акули.
Проте гратися з 1куе в hodl вам буде нудно. Тому ви полізете в плече і подаруєте свою тисячу китам. Тому краще просто відправте ці гроші на Повернись Живим прямо зараз. Вони куплять на ці гроші 2 fpv дрони, поставлять бч та вправний оператор закабанить ними двох кацапів. Грейт сакцесс і максимально можливий вихлоп і задоволення від вашої тисячі.
Містика... Тільки-но зібрався писати аналогічний текст. Мені все більше і більше здається, що Макс - мій Alter ego.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:12
airmax78 написав:
Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн.
Та если бы хоть так. "Удачно" скупившиеся в ноябре 2021 года по $69k за 2.5 года сейчас в семипроцентном убытке относительно просто лежащего на счету USDT. Это после типа мегароста и недавних воплей: "В этом году увидим 150k$". А другой трейдер под акомпанент воплей "вот-вот криптозима" во второй половине того же 2021 года может и заработал на том же битке два икса.
Постепенный относительно спокойный заработок на крипте - это разве что биржевые криптодепозиты. Ставки выше, чем в банковских депо, в обмен на риск, что биржа тебя кинет. Тоже можно узнать что-то для себя новое. Я вот узнал, что такое "однозначный скам". Это когда WhiteBit обещает выплатить 30% за годовой депо в USDT или BTC и таки их выплачивает.
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