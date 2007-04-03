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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3394339533963397
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:48

  airmax78 написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Майнинг, стейкинг, лаунчпулы... Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Посоветуйте толковое видео или статью, с чего начать, имея на эти цели 1000 долл. Интересует стратегия постепенного заработка, без золотых гор.

Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн. Все інше для тих кому немає куди час/гроші витратити та в кого нервові клітини як зуби в акули.
Проте гратися з 1куе в hodl вам буде нудно. Тому ви полізете в плече і подаруєте свою тисячу китам. Тому краще просто відправте ці гроші на Повернись Живим прямо зараз. Вони куплять на ці гроші 2 fpv дрони, поставлять бч та вправний оператор закабанить ними двох кацапів. Грейт сакцесс і максимально можливий вихлоп і задоволення від вашої тисячі.

Містика... Тільки-но зібрався писати аналогічний текст. Мені все більше і більше здається, що Макс - мій Alter ego. :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  airmax78 написав:Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн.

Та если бы хоть так. "Удачно" скупившиеся в ноябре 2021 года по $69k за 2.5 года сейчас в семипроцентном убытке относительно просто лежащего на счету USDT. Это после типа мегароста и недавних воплей: "В этом году увидим 150k$". А другой трейдер под акомпанент воплей "вот-вот криптозима" во второй половине того же 2021 года может и заработал на том же битке два икса.

Постепенный относительно спокойный заработок на крипте - это разве что биржевые криптодепозиты. Ставки выше, чем в банковских депо, в обмен на риск, что биржа тебя кинет. Тоже можно узнать что-то для себя новое. Я вот узнал, что такое "однозначный скам". Это когда WhiteBit обещает выплатить 30% за годовой депо в USDT или BTC и таки их выплачивает.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 01:36

в очередной раз убеждаюсь, шо нигде нема пророков... дж считал подарком зефир па 3600, а илья сегодня (они вроде тёски по имени) таки оказался прав, 3200 прошли и думаю по своим он откупится и мне это не помешает сделать. одна проблемка с нехваткой на фсё юстд :(
чик
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 03:11

  moveton написав:
  airmax78 написав:Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн.

Та если бы хоть так. "Удачно" скупившиеся в ноябре 2021 года по $69k за 2.5 года сейчас в семипроцентном убытке относительно просто лежащего на счету USDT. Это после типа мегароста и недавних воплей: "В этом году увидим 150k$". А другой трейдер под акомпанент воплей "вот-вот криптозима" во второй половине того же 2021 года может и заработал на том же битке два икса.

Постепенный относительно спокойный заработок на крипте - это разве что биржевые криптодепозиты. Ставки выше, чем в банковских депо, в обмен на риск, что биржа тебя кинет. Тоже можно узнать что-то для себя новое. Я вот узнал, что такое "однозначный скам". Это когда WhiteBit обещает выплатить 30% за годовой депо в USDT или BTC и таки их выплачивает.

Hodl не любит покупок на ATH. Поэтом в HODL надо покупать на спокойном рынке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 03:33

  airmax78 написав:Hodl не любит покупок на ATH. Поэтом в HODL надо покупать на спокойном рынке.

Существенное уточнение. Потому, что у меня сложилось впечатление, что HODL скорее набегают, когда ATH длится значимое время и мозг уже сдаётся под ежедневными новостями "XXX опять взял новый ценовой рекорд! Самый прибыльный актив года! Имярек Хренсбугрович сделал неожиданный прогноз: XXX до конца года подорожает ещё в 10 раз!" А когда перед этим был месяц медвежки, то тоже ж не пойми - это уже достаточно спокойный рынок или оно завтра рухнет ещё в два раза с неопределёнными перспективами.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:50

  чик написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
одним видео или статьёй никто не объяснит

Ютюб посмотрю. Читаю сейчас телеграм канал, где описывается инвестирование в лаунчпулы на Бинанс и Байбит с продажей монет сразу при начале торгов. Рисуются какие-то 200-300-400 и более процентов годовых. Не пишется чётко про комиссии, не указывается как меняется стоимость вложенных активов до выхода монеты и после их возврата. Вы таким не балуетесь? Вообще, на ветке кто-нибудь принимал участие в чём-то подобном? Какие реальные кейсы? И стоит ли начинать с этого?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:54

ВЕСЕЛЬЧАК У там очень подробно, но нужно много читать
https://t.me/ua_invest_chat
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:01

  moveton написав:
  airmax78 написав:Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн.


Постепенный относительно спокойный заработок на крипте - это разве что биржевые криптодепозиты. Ставки выше, чем в банковских депо, в обмен на риск, что биржа тебя кинет. Тоже можно узнать что-то для себя новое. Я вот узнал, что такое "однозначный скам". Это когда WhiteBit обещает выплатить 30% за годовой депо в USDT или BTC и таки их выплачивает.


30% чистыми в валюте? Можно поподробней? Был бы признателен за точный расчёт вашего кейса с описанием необходимых шагов от начала вложения до вывода активов. Если не затруднит, конечно.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:03

  Игорь написав:ВЕСЕЛЬЧАК У там очень подробно, но нужно много читать
https://t.me/ua_invest_chat


Спасибо. Тут и читаю про лаунчпулы. Но не могу взять в толк одно. Если на лаунчпулах у всех получаются трёхзначные проценты доходности, то у кого тогда на них же - трёхзначные минусы?
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