ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Майнинг, стейкинг, лаунчпулы... Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Посоветуйте толковое видео или статью, с чего начать, имея на эти цели 1000 долл. Интересует стратегия постепенного заработка, без золотых гор.
Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн. Все інше для тих кому немає куди час/гроші витратити та в кого нервові клітини як зуби в акули. Проте гратися з 1куе в hodl вам буде нудно. Тому ви полізете в плече і подаруєте свою тисячу китам. Тому краще просто відправте ці гроші на Повернись Живим прямо зараз. Вони куплять на ці гроші 2 fpv дрони, поставлять бч та вправний оператор закабанить ними двох кацапів. Грейт сакцесс і максимально можливий вихлоп і задоволення від вашої тисячі.
Містика... Тільки-но зібрався писати аналогічний текст. Мені все більше і більше здається, що Макс - мій Alter ego.
Та если бы хоть так. "Удачно" скупившиеся в ноябре 2021 года по $69k за 2.5 года сейчас в семипроцентном убытке относительно просто лежащего на счету USDT. Это после типа мегароста и недавних воплей: "В этом году увидим 150k$". А другой трейдер под акомпанент воплей "вот-вот криптозима" во второй половине того же 2021 года может и заработал на том же битке два икса.
Постепенный относительно спокойный заработок на крипте - это разве что биржевые криптодепозиты. Ставки выше, чем в банковских депо, в обмен на риск, что биржа тебя кинет. Тоже можно узнать что-то для себя новое. Я вот узнал, что такое "однозначный скам". Это когда WhiteBit обещает выплатить 30% за годовой депо в USDT или BTC и таки их выплачивает.
в очередной раз убеждаюсь, шо нигде нема пророков... дж считал подарком зефир па 3600, а илья сегодня (они вроде тёски по имени) таки оказался прав, 3200 прошли и думаю по своим он откупится и мне это не помешает сделать. одна проблемка с нехваткой на фсё юстд
Та если бы хоть так. "Удачно" скупившиеся в ноябре 2021 года по $69k за 2.5 года сейчас в семипроцентном убытке относительно просто лежащего на счету USDT. Это после типа мегароста и недавних воплей: "В этом году увидим 150k$". А другой трейдер под акомпанент воплей "вот-вот криптозима" во второй половине того же 2021 года может и заработал на том же битке два икса.
Постепенный относительно спокойный заработок на крипте - это разве что биржевые криптодепозиты. Ставки выше, чем в банковских депо, в обмен на риск, что биржа тебя кинет. Тоже можно узнать что-то для себя новое. Я вот узнал, что такое "однозначный скам". Это когда WhiteBit обещает выплатить 30% за годовой депо в USDT или BTC и таки их выплачивает.
Hodl не любит покупок на ATH. Поэтом в HODL надо покупать на спокойном рынке.
airmax78 написав:Hodl не любит покупок на ATH. Поэтом в HODL надо покупать на спокойном рынке.
Существенное уточнение. Потому, что у меня сложилось впечатление, что HODL скорее набегают, когда ATH длится значимое время и мозг уже сдаётся под ежедневными новостями "XXX опять взял новый ценовой рекорд! Самый прибыльный актив года! Имярек Хренсбугрович сделал неожиданный прогноз: XXX до конца года подорожает ещё в 10 раз!" А когда перед этим был месяц медвежки, то тоже ж не пойми - это уже достаточно спокойный рынок или оно завтра рухнет ещё в два раза с неопределёнными перспективами.
чик написав:ВЕСЕЛЬЧАК У одним видео или статьёй никто не объяснит
Ютюб посмотрю. Читаю сейчас телеграм канал, где описывается инвестирование в лаунчпулы на Бинанс и Байбит с продажей монет сразу при начале торгов. Рисуются какие-то 200-300-400 и более процентов годовых. Не пишется чётко про комиссии, не указывается как меняется стоимость вложенных активов до выхода монеты и после их возврата. Вы таким не балуетесь? Вообще, на ветке кто-нибудь принимал участие в чём-то подобном? Какие реальные кейсы? И стоит ли начинать с этого?
Постепенный относительно спокойный заработок на крипте - это разве что биржевые криптодепозиты. Ставки выше, чем в банковских депо, в обмен на риск, что биржа тебя кинет. Тоже можно узнать что-то для себя новое. Я вот узнал, что такое "однозначный скам". Это когда WhiteBit обещает выплатить 30% за годовой депо в USDT или BTC и таки их выплачивает.
30% чистыми в валюте? Можно поподробней? Был бы признателен за точный расчёт вашего кейса с описанием необходимых шагов от начала вложения до вывода активов. Если не затруднит, конечно.