Додано: Вів 19 бер, 2024 22:12

airmax78 написав: Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн. Безпрограшна тактика називається: hodl. Безпрограшний актив - біткоїн.

Та если бы хоть так. "Удачно" скупившиеся в ноябре 2021 года по $69k за 2.5 года сейчас в семипроцентном убытке относительно просто лежащего на счету USDT. Это после типа мегароста и недавних воплей: "В этом году увидим 150k$". А другой трейдер под акомпанент воплей "вот-вот криптозима" во второй половине того же 2021 года может и заработал на том же битке два икса.Постепенный относительно спокойный заработок на крипте - это разве что биржевые криптодепозиты. Ставки выше, чем в банковских депо, в обмен на риск, что биржа тебя кинет. Тоже можно узнать что-то для себя новое. Я вот узнал, что такое "однозначный скам". Это когда WhiteBit обещает выплатить 30% за годовой депо в USDT или BTC и таки их выплачивает.