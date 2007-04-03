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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 10:42
moveton написав: airmax78 написав:
Hodl не любит покупок на ATH. Поэтом в HODL надо покупать на спокойном рынке.
Существенное уточнение. Потому, что у меня сложилось впечатление, что HODL скорее набегают, когда ATH длится значимое время и мозг уже сдаётся под ежедневными новостями "XXX опять взял новый ценовой рекорд! Самый прибыльный актив года! Имярек Хренсбугрович сделал неожиданный прогноз: XXX до конца года подорожает ещё в 10 раз!" А когда перед этим был месяц медвежки, то тоже ж не пойми - это уже достаточно спокойный рынок или оно завтра рухнет ещё в два раза с неопределёнными перспективами.
-30% от ATH и уже можно начинать набирать позицию.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 12:54
пришёл пушь, шо на битмексе биток уронили до 8900
один продавец якобы сразу слил на споте 400бтс. + картинка, а сча всё вернулось на круги своя. звиздёшь чи не? сам пока не гуглил, бо занят...
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