Додано: Сер 20 бер, 2024 14:34

ВЕСЕЛЬЧАК У написав: 30% чистыми в валюте? Можно поподробней? Был бы признателен за точный расчёт вашего кейса с описанием необходимых шагов от начала вложения до вывода активов. Если не затруднит, конечно. 30% чистыми в валюте? Можно поподробней? Был бы признателен за точный расчёт вашего кейса с описанием необходимых шагов от начала вложения до вывода активов. Если не затруднит, конечно.

airmax78 написав: Все какое-то время выплачивают, и любые проценты, пока денег им заносят намного больше, чем нужно выплачивать. А как только приближаются к этому моменту "отсечения лохов" - сказка заканчивается. Все какое-то время выплачивают, и любые проценты, пока денег им заносят намного больше, чем нужно выплачивать. А как только приближаются к этому моменту "отсечения лохов" - сказка заканчивается.

Да там нечего описывать. Криптодепозит - штука простая, как пять копеек. Забросил USDT со своего кошелька на WhiteBit, зашёл в их, тыцнул кнопочку, через год всё обещанное упало на биржевой счёт. Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.Но уже с полгодика таких ставок нет. для USDT сейчас только 18.64% дают. Что, правда, всё ещё лучше, чем нынешние. Правда, 10.34% на банане - это flexible, т.е. со свободным пополнением/снятием. Не совсем корректно сравнивать.Но я тоже не вечный. А WhiteBit не вчера открылся и не похоже, что в ближайшую пятилетку собирается "отсекать лохов". 30% - это отнюдь не заоблачная доходность для самой биржи. А то, что сейчас депозитные ставки упали намекает, что WhiteBit собирается жить долго.