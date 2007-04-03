airmax78 написав:Hodl не любит покупок на ATH. Поэтом в HODL надо покупать на спокойном рынке.
Существенное уточнение. Потому, что у меня сложилось впечатление, что HODL скорее набегают, когда ATH длится значимое время и мозг уже сдаётся под ежедневными новостями "XXX опять взял новый ценовой рекорд! Самый прибыльный актив года! Имярек Хренсбугрович сделал неожиданный прогноз: XXX до конца года подорожает ещё в 10 раз!" А когда перед этим был месяц медвежки, то тоже ж не пойми - это уже достаточно спокойный рынок или оно завтра рухнет ещё в два раза с неопределёнными перспективами.
-30% от ATH и уже можно начинать набирать позицию.
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:30% чистыми в валюте? Можно поподробней? Был бы признателен за точный расчёт вашего кейса с описанием необходимых шагов от начала вложения до вывода активов. Если не затруднит, конечно.
Да там нечего описывать. Криптодепозит - штука простая, как пять копеек. Забросил USDT со своего кошелька на WhiteBit, зашёл в их раздел криптодепозитов, тыцнул кнопочку, через год всё обещанное упало на биржевой счёт. Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.
Но уже с полгодика таких ставок нет. для USDT сейчас только 18.64% дают. Что, правда, всё ещё лучше, чем нынешние аналогичный депозит на банане. Правда, 10.34% на банане - это flexible, т.е. со свободным пополнением/снятием. Не совсем корректно сравнивать.
airmax78 написав:Все какое-то время выплачивают, и любые проценты, пока денег им заносят намного больше, чем нужно выплачивать. А как только приближаются к этому моменту "отсечения лохов" - сказка заканчивается.
Но я тоже не вечный. А WhiteBit не вчера открылся и не похоже, что в ближайшую пятилетку собирается "отсекать лохов". 30% - это отнюдь не заоблачная доходность для самой биржи. А то, что сейчас депозитные ставки упали намекает, что WhiteBit собирается жить долго.
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:30% чистыми в валюте? Можно поподробней? Был бы признателен за точный расчёт вашего кейса с описанием необходимых шагов от начала вложения до вывода активов. Если не затруднит, конечно.
Да там нечего описывать. Криптодепозит - штука простая, как пять копеек. Забросил USDT со своего кошелька на WhiteBit, зашёл в их раздел криптодепозитов, тыцнул кнопочку, через год всё обещанное упало на биржевой счёт. Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.
Но уже с полгодика таких ставок нет. для USDT сейчас только 18.64% дают. Что, правда, всё ещё лучше, чем нынешние аналогичный депозит на банане. Правда, 10.34% на банане - это flexible, т.е. со свободным пополнением/снятием. Не совсем корректно сравнивать.
airmax78 написав:Все какое-то время выплачивают, и любые проценты, пока денег им заносят намного больше, чем нужно выплачивать. А как только приближаются к этому моменту "отсечения лохов" - сказка заканчивается.
Но я тоже не вечный. А WhiteBit не вчера открылся и не похоже, что в ближайшую пятилетку собирается "отсекать лохов". 30% - это отнюдь не заоблачная доходность для самой биржи. А то, что сейчас депозитные ставки упали намекает, что WhiteBit собирается жить долго.
Я не специалист, но размер ставки на "депозит" со свободным снятием/пополнением на биржах колеблется от потребности игроков в фондировании (при фьючерсах с плечами) - на ОКХ временами в феврале доходила до 52%, на Байбит до 35%, на Бинансе до 31%. Может было и выше, но это то, что видел сам. У меня хранится на таком часть Тезера, который не нужен для лимитных ордеров. Размер ставки по сути определяю лишь по % накапавшим за неделю - в прошлом году это было 10-12 долларов, в этом бывали недели и с сотней! Ну и конечно это просто несопоставимо с % по депозитам в наших банках - получаю с 5500 долларов в Сенсе на пятилетнем депозите 18 долларов в месяц
SAndriy1 написав:Я не специалист, но размер ставки на "депозит" со свободным снятием/пополнением на биржах колеблется от потребности игроков в фондировании (при фьючерсах с плечами) - на ОКХ временами в феврале доходила до 52%, на Байбит до 35%, на Бинансе до 31%. Может было и выше, но это то, что видел сам. У меня хранится на таком часть Тезера, который не нужен для лимитных ордеров. Размер ставки по сути определяю лишь по % накапавшим за неделю - в прошлом году это было 10-12 долларов, в этом бывали недели и с сотней! Ну и конечно это просто несопоставимо с % по депозитам в наших банках - получаю с 5500 долларов в Сенсе на пятилетнем депозите 18 долларов в месяц
Я так понимаю, что и по не совсем свободным депозитам он по тому же источнику колеблется, только более инерционно. Хотя может и маркетинг временами быть. На банане таких страшных процентов по USDT не встречал, но может слишком редко смотрю. Но сравнив с банковскими депо под в хорошем случае 2% минус налоги были рекламирующие депозиты банана даже тогда, когда рынок был вялый и поэтому банан давал только что-то типа 5-10% и то только на первые тысячу-другую USDT.