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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3396339733983399>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:42

  moveton написав:
  airmax78 написав:Hodl не любит покупок на ATH. Поэтом в HODL надо покупать на спокойном рынке.

Существенное уточнение. Потому, что у меня сложилось впечатление, что HODL скорее набегают, когда ATH длится значимое время и мозг уже сдаётся под ежедневными новостями "XXX опять взял новый ценовой рекорд! Самый прибыльный актив года! Имярек Хренсбугрович сделал неожиданный прогноз: XXX до конца года подорожает ещё в 10 раз!" А когда перед этим был месяц медвежки, то тоже ж не пойми - это уже достаточно спокойный рынок или оно завтра рухнет ещё в два раза с неопределёнными перспективами.

-30% от ATH и уже можно начинать набирать позицию.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:54

пришёл пушь, шо на битмексе биток уронили до 8900 :shock: один продавец якобы сразу слил на споте 400бтс. + картинка, а сча всё вернулось на круги своя. звиздёшь чи не? сам пока не гуглил, бо занят...
https://incrypted.com/ua/bitkoyin-padav ... hi-bitmex/
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:34

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:30% чистыми в валюте? Можно поподробней? Был бы признателен за точный расчёт вашего кейса с описанием необходимых шагов от начала вложения до вывода активов. Если не затруднит, конечно.

Да там нечего описывать. Криптодепозит - штука простая, как пять копеек. Забросил USDT со своего кошелька на WhiteBit, зашёл в их раздел криптодепозитов, тыцнул кнопочку, через год всё обещанное упало на биржевой счёт. Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.

Но уже с полгодика таких ставок нет. для USDT сейчас только 18.64% дают. Что, правда, всё ещё лучше, чем нынешние аналогичный депозит на банане. Правда, 10.34% на банане - это flexible, т.е. со свободным пополнением/снятием. Не совсем корректно сравнивать.

  airmax78 написав:Все какое-то время выплачивают, и любые проценты, пока денег им заносят намного больше, чем нужно выплачивать. А как только приближаются к этому моменту "отсечения лохов" - сказка заканчивается.

Но я тоже не вечный. А WhiteBit не вчера открылся и не похоже, что в ближайшую пятилетку собирается "отсекать лохов". 30% - это отнюдь не заоблачная доходность для самой биржи. А то, что сейчас депозитные ставки упали намекает, что WhiteBit собирается жить долго.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Зображення
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:04

moveton
когда то там регился, хотел глянуть, но теперь не вижу где выбрать "язык" :?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:08

  чик написав:moveton
когда то там регился, хотел глянуть, но теперь не вижу где выбрать "язык" :?

На WhiteBit? На любой их странице в самом низу чёрная область со ссылками на всякое разное. В ней левый верхний угол. Или просто в URL заменить :idea:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:01

  moveton написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:30% чистыми в валюте? Можно поподробней? Был бы признателен за точный расчёт вашего кейса с описанием необходимых шагов от начала вложения до вывода активов. Если не затруднит, конечно.

Да там нечего описывать. Криптодепозит - штука простая, как пять копеек. Забросил USDT со своего кошелька на WhiteBit, зашёл в их раздел криптодепозитов, тыцнул кнопочку, через год всё обещанное упало на биржевой счёт. Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.

Но уже с полгодика таких ставок нет. для USDT сейчас только 18.64% дают. Что, правда, всё ещё лучше, чем нынешние аналогичный депозит на банане. Правда, 10.34% на банане - это flexible, т.е. со свободным пополнением/снятием. Не совсем корректно сравнивать.

  airmax78 написав:Все какое-то время выплачивают, и любые проценты, пока денег им заносят намного больше, чем нужно выплачивать. А как только приближаются к этому моменту "отсечения лохов" - сказка заканчивается.

Но я тоже не вечный. А WhiteBit не вчера открылся и не похоже, что в ближайшую пятилетку собирается "отсекать лохов". 30% - это отнюдь не заоблачная доходность для самой биржи. А то, что сейчас депозитные ставки упали намекает, что WhiteBit собирается жить долго.

Я не специалист, но размер ставки на "депозит" со свободным снятием/пополнением на биржах колеблется от потребности игроков в фондировании (при фьючерсах с плечами) - на ОКХ временами в феврале доходила до 52%, на Байбит до 35%, на Бинансе до 31%. Может было и выше, но это то, что видел сам. У меня хранится на таком часть Тезера, который не нужен для лимитных ордеров. Размер ставки по сути определяю лишь по % накапавшим за неделю - в прошлом году это было 10-12 долларов, в этом бывали недели и с сотней!
Ну и конечно это просто несопоставимо с % по депозитам в наших банках - получаю с 5500 долларов в Сенсе на пятилетнем депозите 18 долларов в месяц
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:26

  moveton написав:На WhiteBit?

whitebit.com - этот, сча столько похожих названий в крипте, шо пару раз ошибся. на деньги не попал, просто стал внимательнее...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:33

  SAndriy1 написав:Я не специалист, но размер ставки на "депозит" со свободным снятием/пополнением на биржах колеблется от потребности игроков в фондировании (при фьючерсах с плечами) - на ОКХ временами в феврале доходила до 52%, на Байбит до 35%, на Бинансе до 31%. Может было и выше, но это то, что видел сам. У меня хранится на таком часть Тезера, который не нужен для лимитных ордеров. Размер ставки по сути определяю лишь по % накапавшим за неделю - в прошлом году это было 10-12 долларов, в этом бывали недели и с сотней!
Ну и конечно это просто несопоставимо с % по депозитам в наших банках - получаю с 5500 долларов в Сенсе на пятилетнем депозите 18 долларов в месяц

Я так понимаю, что и по не совсем свободным депозитам он по тому же источнику колеблется, только более инерционно. Хотя может и маркетинг временами быть. На банане таких страшных процентов по USDT не встречал, но может слишком редко смотрю. Но сравнив с банковскими депо под в хорошем случае 2% минус налоги были рекламирующие депозиты банана даже тогда, когда рынок был вялый и поэтому банан давал только что-то типа 5-10% и то только на первые тысячу-другую USDT.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  moveton написав:Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.
Ну как заводили то?
Вывод грн. с ВайтБит официально закрыт -- Ненька не разрешает.
Можно вывести на ГеоПей, но оттуда вывод грн с комис 12..14%
Можно конвертнуться в ойро, и вывести через СЕПА на Моню, Кредо или Шапито(советую) и потом разместиться на месячный депо и...наконец, обналичить в кассе.
Amethyst
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