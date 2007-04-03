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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 20:42
Amethyst написав:
Шапито
Что, б-ть, за шапито? на ветке уже лет 10 - и постоянно какие то новые клички дебильные придумывают...
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Rack
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Додано: Сер 20 бер, 2024 20:44
Rack написав: Amethyst написав:
Шапито
Что, б-ть, за шапито? на ветке уже лет 10 - и постоянно какие то новые клички дебильные придумывают...
Они называют себя банком, шо рядом с ломбардом
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Amethyst
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