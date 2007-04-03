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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3396339733983399
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:Шапито
Что, б-ть, за шапито? на ветке уже лет 10 - и постоянно какие то новые клички дебильные придумывают...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:44

  Rack написав:
  Amethyst написав:Шапито
Что, б-ть, за шапито? на ветке уже лет 10 - и постоянно какие то новые клички дебильные придумывают...

Они называют себя банком, шо рядом с ломбардом :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:02

  Amethyst написав:
  moveton написав:Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.
Ну как заводили то?
Вывод грн. с ВайтБит официально закрыт -- Ненька не разрешает.
Можно вывести на ГеоПей, но оттуда вывод грн с комис 12..14%
Можно конвертнуться в ойро, и вывести через СЕПА на Моню, Кредо или Шапито(советую) и потом разместиться на месячный депо и...наконец, обналичить в кассе.

В Днепре сегодня Тезер 2,7-3,1% плюсом к доллару - самый дорогой на моей памяти. Без банков, проблем и потерь 12-12%
SAndriy1
 
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