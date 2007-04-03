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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 20:42
Amethyst написав:
Шапито
Что, б-ть, за шапито? на ветке уже лет 10 - и постоянно какие то новые клички дебильные придумывают...
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Rack
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Додано: Сер 20 бер, 2024 20:44
Rack написав: Amethyst написав:
Шапито
Что, б-ть, за шапито? на ветке уже лет 10 - и постоянно какие то новые клички дебильные придумывают...
Они называют себя банком, шо рядом с ломбардом
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Amethyst
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Додано: Сер 20 бер, 2024 22:02
Amethyst написав: moveton написав:
Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.
Ну как заводили то?
Вывод грн. с ВайтБит официально закрыт -- Ненька не разрешает.
Можно вывести на ГеоПей, но оттуда вывод грн с комис 12..14%
Можно конвертнуться в ойро, и вывести через СЕПА на Моню, Кредо или Шапито(советую) и потом разместиться на месячный депо и...наконец, обналичить в кассе.
В Днепре сегодня Тезер 2,7-3,1% плюсом к доллару - самый дорогой на моей памяти. Без банков, проблем и потерь 12-12%
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Додано: Сер 20 бер, 2024 22:27
SAndriy1 написав:
В Днепре сегодня Тезер 2,7-3,1% плюсом к доллару - самый дорогой на моей памяти. Без банков, проблем и потерь 12-12%
Ну т.е. сдать Тезер мона по 40.15...20
А через Банан-р2р по 41.30..45
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Amethyst
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Додано: Сер 20 бер, 2024 23:13
Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?
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The_Rebel
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Додано: Сер 20 бер, 2024 23:36
The_Rebel написав:
Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?
я снимал и 20 куе. моно и приват - оборот - по ляму в месяц. до 400 тысяч грн финмон не трогает по идее, но обязательно спросить у своего банкира, если есть. карта должна быть разогрета. сбрасывать лучше не мельтеша, а крупными платежами, например, по 100 кусков.
да, если будут разные банки, не советую вводить чужую карту
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 20 бер, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 23:38
The_Rebel написав:
якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок?
Я виводив під 200k грн. по p2p. Від гріха подалі розділив на 3 банки. Приват і Моно мовчать, із Сенсу телефонували, питали що то за перекази, повірили на слово що то мені "борг" повернули.
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