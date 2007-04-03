moveton написав:Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.
Ну как заводили то? Вывод грн. с ВайтБит официально закрыт -- Ненька не разрешает. Можно вывести на ГеоПей, но оттуда вывод грн с комис 12..14% Можно конвертнуться в ойро, и вывести через СЕПА на Моню, Кредо или Шапито(советую) и потом разместиться на месячный депо и...наконец, обналичить в кассе.
В Днепре сегодня Тезер 2,7-3,1% плюсом к доллару - самый дорогой на моей памяти. Без банков, проблем и потерь 12-12%
The_Rebel написав:Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?
я снимал и 20 куе. моно и приват - оборот - по ляму в месяц. до 400 тысяч грн финмон не трогает по идее, но обязательно спросить у своего банкира, если есть. карта должна быть разогрета. сбрасывать лучше не мельтеша, а крупными платежами, например, по 100 кусков. да, если будут разные банки, не советую вводить чужую карту
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 20 бер, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel написав:Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?
10Куе=400Кгрн, шоби більш-менш тихо все пройшло треба в Анкетах банку підтвердити 100Кгрн/міс доходу. Або з доходом 30..40Кгрн розбити на 3 банки. Є у вас такий регулярний дохід, вказан він в Анкеті(-ах)? см. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17), сторінок 15..20 останніх хоча б. Сам р2р-Бінанса/ОКХ тостатньо стрьомне кубло, там купа дропів
Може краще пошукати (в тг повно) ПОВ з кріптою, перевірити її на 1Куе і пірнати на всю котушку
Именно я заводил с кошельков, где уже лежали USDT: Tronlink, Binance. Нажал на WhiteBit кнопочку Deposit, посмотрел какой кошелёк пополнять, перевёл на него. Ничего сложного. Оно ж на любой бирже так.
Amethyst написав:Вывод грн. с ВайтБит официально закрыт -- Ненька не разрешает. Можно вывести на ГеоПей, но оттуда вывод грн с комис 12..14% Можно конвертнуться в ойро, и вывести через СЕПА на Моню, Кредо или Шапито(советую) и потом разместиться на месячный депо и...наконец, обналичить в кассе.
Вывод - это уже другой вопрос. Посмотрел на кнопочки на WhiteBit: на Withdraw непосредственно BTC и USDT никаких запретов не написано. Выглядят работающими. Их P2P тоже не вижу, чтобы кто-то запрещал ни на ввод, ни на вывод. Можно и в евро сконвертироваться и вывести хоть на Zen (для которого особая кнопка. Комис 1% - это более-менее терпимо) и с него на IBKR зарабатывать на американских акциях. Вариантов на любой вкус IMHO.