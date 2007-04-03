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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3397339833993400
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:50

  The_Rebel написав:Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?



якщо Київ - я б собі 3 взяв би. з бінанса на бінанс.
Akvell
 
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  #<1 ... 3397339833993400
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