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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 бер, 2024 09:50
The_Rebel написав:
Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?
якщо Київ - я б собі 3 взяв би. з бінанса на бінанс.
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Akvell
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