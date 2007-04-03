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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 бер, 2024 09:50
The_Rebel написав:
Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?
якщо Київ - я б собі 3 взяв би. з бінанса на бінанс.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:53
Akvell написав: The_Rebel написав:
Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?
якщо Київ - я б собі 3 взяв би. з бінанса на бінанс.
14 марта впервые Вы задали такой вопрос. Сегодня 21-ое. 7 дней. Вы серьезно не знаете как завести несчастные 3 куска на биржу ? Даже элементарный п2п не вызовет подозрение у банка, если разбить на несколько платежей. Если не нравится курс п2п, можно использовать обменку, благо их в Киеве полно. Ну если боязнь обменок, то при покупке через п2п и "правильном" ордере, разница отбивается в один клик мыши.
Или вы 7 дней подряд берете по 3 ?
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