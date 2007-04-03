Додано: Чет 21 бер, 2024 21:05

The_Rebel написав: Так я б і зі ставок не платив сам. Не із-за жадібності, а із-за незручності. Ось коли воно автоматом нарахувалось, то інша справа Так я б і зі ставок не платив сам. Не із-за жадібності, а із-за незручності. Ось коли воно автоматом нарахувалось, то інша справа

Тогда это уже "щоб воно все було вбілу", а "если бы платить принуждали". Совсем другая мотивация. Тогда бы, конечно, "добровольно и с песней". А удобство с криптой сейчас как раз на уровне: взял в начале года справку о доходах, чутка перераскидал числа в ней по строчкам, дописал сколько хочется (!) задекларировать от крипты и это подал. Главное, что никто не проверяет соответствие с реальным доходом. А как оно будет, если легализовать и будет отсылаться в налоговую из, например, биржи, уже "наслаждаются" покупатели зарубежных ЦБ через украинских брокеров. Брокеры с одной стороны стучат в налоговую. С другой, дают отчёты по операцим за год физику, чтобы он эти данные вносил в декларацию. Потом в налоговой первое со вторым не сходится, она начинает возмущаться и нужно присылать исправленные декларации и что-то доплачивать. Сплошное удобство.