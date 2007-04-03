Додано: Чет 21 бер, 2024 20:19

Так, зняв сьогодні вже все по п2п Бінанс. Розбив на 3 банки. З одного зателефонували після переводу... я злякався, виявилося хотіли запропонувати преміум обслуговування))Трохи стрьомнувато спочатку, але далі все дуже швидко. Хоча не зрозуміло що було б, якби я відписав, що НЕ отримав кошти і НЕ перевів тезер. З іншого боку, коли тобі на рахунок зачисляють ліві люди (навіть не ті, що в бінансі, а 3-ті особи), то чи не можуть вони потім написати заяву про помилкове зарахування?Ну, таке... Не моє воно. Чесно я б з задоволенням заплатив 18% (+1,5% віськ. зб) податку на різницю вводу/виводу на бінанс, щоб воно все було вбілу. Як от, наприклад, недавно перший раз знімав гроші з Фавбету, то вони порахували всі введення коштів і мінус вивід. І у мене получився плюс (ставив рєдко, но мєтко), то на цю різницю було нараховано 19,5%