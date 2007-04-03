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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3397339833993400
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:50

  The_Rebel написав:Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?



якщо Київ - я б собі 3 взяв би. з бінанса на бінанс.
Akvell
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:53

  Akvell написав:
  The_Rebel написав:Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?



якщо Київ - я б собі 3 взяв би. з бінанса на бінанс.

14 марта впервые Вы задали такой вопрос. Сегодня 21-ое. 7 дней. Вы серьезно не знаете как завести несчастные 3 куска на биржу ? Даже элементарный п2п не вызовет подозрение у банка, если разбить на несколько платежей. Если не нравится курс п2п, можно использовать обменку, благо их в Киеве полно. Ну если боязнь обменок, то при покупке через п2п и "правильном" ордере, разница отбивается в один клик мыши. :shock:
Или вы 7 дней подряд берете по 3 ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Так, зняв сьогодні вже все по п2п Бінанс. Розбив на 3 банки. З одного зателефонували після переводу... я злякався, виявилося хотіли запропонувати преміум обслуговування))
Трохи стрьомнувато спочатку, але далі все дуже швидко. Хоча не зрозуміло що було б, якби я відписав, що НЕ отримав кошти і НЕ перевів тезер. З іншого боку, коли тобі на рахунок зачисляють ліві люди (навіть не ті, що в бінансі, а 3-ті особи), то чи не можуть вони потім написати заяву про помилкове зарахування?
Ну, таке... Не моє воно. Чесно я б з задоволенням заплатив 18% (+1,5% віськ. зб) податку на різницю вводу/виводу на бінанс, щоб воно все було вбілу. Як от, наприклад, недавно перший раз знімав гроші з Фавбету, то вони порахували всі введення коштів і мінус вивід. І у мене получився плюс (ставив рєдко, но мєтко :D ), то на цю різницю було нараховано 19,5%
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

І ще така думка... От тут з мене трохи прикалувалися, що я рано вийшов, перед основним туземуном. Хоча вийшов з плюсом десь майже на рівні доходу гривнедепо, але у валюті. А ще треба заплатити умовно розробникам бінансу, розробникам нових монет, різні комісії, навіть оці ж п2п обнальщики вони ж також не безплатно працюють і т.д., і тп. Хто ж всіх кормить? Адже закон збереження енергії говорить, що ніщо не виникає просто так і нікуди не зникає безслідно. Тобто за чий рахунок банкет?)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  The_Rebel написав:Чесно я б з задоволенням заплатив 18% (+1,5% віськ. зб) податку на різницю вводу/виводу на бінанс, щоб воно все було вбілу

А кто запрещает-то налог заплатить? В декларации о доходах только суммы. Сколько напишешь - всё твой белый доход. Правда, высший уровень злобности проверок, когда интересуются не только общим доходом, а и объяснением каждой транзакции, так не пройти, но он уже не так часто бывает. Круто было бы, конечно, чтобы крипту признали валютной ценностью, но вряд ли доживём.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:32

  Игорь написав:
  Akvell написав:
  The_Rebel написав:Підкажіть плз, хочу зняти з Бінансу юсдт (близько 10 тон). Ніколи не знімав, якщо по п2п - то чи не може мені якийсь фінмон банку заблокувати рахунок? Як краще зняти таку суму?



якщо Київ - я б собі 3 взяв би. з бінанса на бінанс.

14 марта впервые Вы задали такой вопрос. Сегодня 21-ое. 7 дней. Вы серьезно не знаете как завести несчастные 3 куска на биржу ? Даже элементарный п2п не вызовет подозрение у банка, если разбить на несколько платежей. Если не нравится курс п2п, можно использовать обменку, благо их в Киеве полно. Ну если боязнь обменок, то при покупке через п2п и "правильном" ордере, разница отбивается в один клик мыши. :shock:
Или вы 7 дней подряд берете по 3 ?


Обменок то повно, а от купити вже тиждень проблема - закривають попередні замовлення.
Akvell
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:44

  moveton написав:
  The_Rebel написав:Чесно я б з задоволенням заплатив 18% (+1,5% віськ. зб) податку на різницю вводу/виводу на бінанс, щоб воно все було вбілу

А кто запрещает-то налог заплатить? В декларации о доходах только суммы. Сколько напишешь - всё твой белый доход. Правда, высший уровень злобности проверок, когда интересуются не только общим доходом, а и объяснением каждой транзакции, так не пройти, но он уже не так часто бывает. Круто было бы, конечно, чтобы крипту признали валютной ценностью, но вряд ли доживём.

Так я б і зі ставок не платив сам. Не із-за жадібності, а із-за незручності. Ось коли воно автоматом нарахувалось, то інша справа. Я думаю багато людей відмовилося б і від депозитів, якби їм довелося ще десь щось заповняти і доказувати.
Хоча розумію, що українці розбалувані, бо пам'ятаю, що на заході у кожного другого свій бухгалтер, який допомагає звести дебет з кредитом і оптимізувати податки
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  The_Rebel написав:Хто ж всіх кормить?
маржа між купи/продай
при виводі за р2р ви ж Бінансу заплатили по 0.05USDT за кожен вивід.
І поки не розслаблюйтесь місяця 2, фінмон може активуватися і в кінці місяця ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  The_Rebel написав:Так я б і зі ставок не платив сам. Не із-за жадібності, а із-за незручності. Ось коли воно автоматом нарахувалось, то інша справа

Тогда это уже "щоб воно все було вбілу", а "если бы платить принуждали". Совсем другая мотивация. Тогда бы, конечно, "добровольно и с песней". А удобство с криптой сейчас как раз на уровне: взял в начале года справку о доходах, чутка перераскидал числа в ней по строчкам, дописал сколько хочется (!) задекларировать от крипты и это подал. Главное, что никто не проверяет соответствие с реальным доходом. А как оно будет, если легализовать и будет отсылаться в налоговую из, например, биржи, уже "наслаждаются" покупатели зарубежных ЦБ через украинских брокеров. Брокеры с одной стороны стучат в налоговую. С другой, дают отчёты по операцим за год физику, чтобы он эти данные вносил в декларацию. Потом в налоговой первое со вторым не сходится, она начинает возмущаться и нужно присылать исправленные декларации и что-то доплачивать. Сплошное удобство.
moveton
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