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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3398339934003401
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:10

прикольно, вышел в магазин и на базар за хавкой на час. пока фсё распихал сел перекусить, заодно проверить торги - налили по всем альтам, где стояли ордера на откуп кроме тона и тру, которые вже резко продались и тех, на которых ешо не успел цену придумать. сижу без юстд. т.е. он весь в ордерах на добор. дилема - отменять жаба давит не откупиться ниже, чем уже взял и тру с тоном хоца обратно взять :? тон большинство только добирают - пожуём...
з.ы. запутался, тона ешо есть прилично на продажу, а трон один ордер остался - попустило :)
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