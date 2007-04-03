прикольно, вышел в магазин и на базар за хавкой на час. пока фсё распихал сел перекусить, заодно проверить торги - налили по всем альтам, где стояли ордера на откуп кроме тона и тру, которые вже резко продались и тех, на которых ешо не успел цену придумать. сижу без юстд. т.е. он весь в ордерах на добор. дилема - отменять жаба давит не откупиться ниже, чем уже взял и тру с тоном хоца обратно взять тон большинство только добирают - пожуём...
з.ы. запутался, тона ешо есть прилично на продажу, а трон один ордер остался - попустило